Torna il Festival dell’Appennino 27 gli appuntamenti

Torna il Festival dell'Appennino, "Inclusivo di natura" con la XVI edizione e cresce sempre di più. Gli appuntamenti si svolgono nelle quattro regioni dell'Appennino centrale colpite dal sisma del 2016-2017: Abruzzo Lazio, Marche e Umbria. La nuova edizione, promossa dal Commissario Straordinario al sisma 2016 e dal Bim Tronto, è stata presentata a Roma, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

