Torna a stalkerizzare e percuotere la compagna Scattano braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento

JESI – Il Tribunale di Ancona ha imposto il divieto di avvicinamento alla propria ex compagna di minimo un chilometro, con tanto di braccialetto elettronico, per un uomo residente a Jesi. Il provvedimento verso il trentaquattrenne è scattato a seguito di stalking e percosse effettuate ai danni.

