Torino vs Venezia | le probabili formazioni

Torino vs Venezia si giocherà venerdì 2 maggio 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.Torino VS Venezia: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono usciti sconfitti da Napoli nell'ultima giornata di campionato e non sono così riusciti a bissare la precedente vittoria casalinga contro l'Udinese. La squadra di Vanoli con 43 punti ha già raggiunto la salvezza e questo potrebbe comportare una perdita definitiva di motivazioni.I lagunari stanno cercando di evitare la retrocessione con tutte le loro forze, visto l'attuale penultimo posto in classifica. La squadra di Di Francesco ha ottenuto quattro punti nelle ultime tre gare, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, e l'obiettivo è cercare di tornare dal Piemonte con almeno un punto.

