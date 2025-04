Torino-Venezia venerdì 02 maggio 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venezia in piena lotta salvezza ha mostrato il solito copione anche nella sconfitta casalinga 2-0 contro il Milan, gol iniziale evitabile, la solita solidità difensiva mostrata per tutto il girone di ritorno ma anche l’incapacità di cambiare le partite nella metà campo avversaria che di fatto sta costando un enorme numero di punti alla .InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici 🔗Infobetting.com Infobetting.com - Torino-Venezia (venerdì 02 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Ilin piena lotta salvezza ha mostrato il solito copione anche nella sconfitta casalinga 2-0 contro il Milan, gol iniziale evitabile, la solita solidità difensiva mostrata per tutto il girone di ritorno ma anche l’incapacità di cambiare le partite nella metà campo avversaria che di fatto sta costando un enorme numero di punti alla .InfoBetting: Scommesse Sportive e

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Porto-Moreirense (venerdì 02 maggio 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni vogliono evitare di arrivare quarti - L’annata del Porto è stata davvero amara: il primo anno successivo all’era di Sergio Conceiçao, ricca di trionfi e titoli, ha portato una lunga serie di amarezze e neanche adesso che la stagione volge al termine, la squadra riesce a trovare un minimo di affidabilità e continuità nelle prestazioni. Dopo un periodo positivo, infatti, è […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗infobetting.com

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

"Live at Pompeii", venerdì 2 maggio incontro da Symphony sui Pink Floyd - Venerdì 2 maggio, alle 18 da Symphony Record Shop, evento dedicato al concerto "Live at Pompeii" dei Pink Floyd. Ospite speciale l'esperto Marco Lenzi, che guiderà i partecipanti in un viaggio musicale raccontandoci curiosità e aneddoti su questa performance unica, girata senza pubblico tra le... 🔗livornotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

SERIE A ENILIVE - Designazione Torino - Venezia 35ª Giornata; Calendario Serie A 2024-2025, anticipi e posticipi fino alla 36^ giornata; quote Torino Venezia: il pronostico sui granata; Torino-Venezia, arbitra Sozza: al VAR La Penna. 🔗Approfondimenti da altre fonti