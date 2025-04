Torino Inter Vanoli pensa già ai nerazzurri | la risposta in conferenza è chiara!

Torino Inter, Paolo Vanoli pensa già alla gara con nerazzurri, ecco la risposta in conferenza stampa sulla sfida anche sulla squadra di Simone InzaghiPaolo Vanoli è Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia di Torino Venezia. Tra i vari argomenti gli è stato anche chiesto sul match successivo dei granata contro l’Inter. Le parole raccolte da CalcioNews24. Ora affronterere tutte squadre in lotta per qualcosa: Venezia e Lecce, poi Inter e Roma, mentre il Torino è più o meno decimo..«Mi dà fastidio il ‘più o meno’, così come ‘la vacanza’, questo mi dà un po’ fastidio sinceramente. Se vogliamo crescere.è bello affrontare le partite con motivazioni. Se in futuro lotteremo per qualcosa, queste partite diventeranno decisive». Ma il Torino è pronto?«Deve esserlo. E ho sempre detto che dobbiamo essere d’esempio fino alla fine. 🔗 Internews24.com - Torino Inter, Vanoli pensa già ai nerazzurri: la risposta in conferenza è chiara! , Paologià alla gara con, ecco lainstampa sulla sfida anche sulla squadra di Simone InzaghiPaolovenuto nellastampa di vigilia diVenezia. Tra i vari argomenti gli è stato anche chiesto sul match successivo dei granata contro l’. Le parole raccolte da CalcioNews24. Ora affronterere tutte squadre in lotta per qualcosa: Venezia e Lecce, poie Roma, mentre ilè più o meno decimo..«Mi dà fastidio il ‘più o meno’, così come ‘la vacanza’, questo mi dà un po’ fastidio sinceramente. Se vogliamo crescere.è bello affrontare le partite con motivazioni. Se in futuro lotteremo per qualcosa, queste partite diventeranno decisive». Ma ilè pronto?«Deve esserlo. E ho sempre detto che dobbiamo essere d’esempio fino alla fine. 🔗 Internews24.com

