Topolino a Napoli Comicon | il numero 3623 avrà una cover variant d' eccezione realizzata da Blasco Pisapia

Topolino si prepara a Napoli Comicon 2025 – di scena dall'1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l'occasione, il numero 3623 del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it ) con.

Per il Comicon una cover di Topolino su Napoli e il calcio - Tempo di lettura: 2 minutiUna copertina speciale di Topolino dedicata a Napoli e al calcio, un binomio che quest’anno, ancora una volta, sta facendo faville: è il fumetto che verrà presentato al Comicon, in programma dall’1 al 4 maggio. Per questa speciale occasione, Topolino 3623 avrà una cover variant d’eccezione realizzata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta con protagonista Paperino alle prese con lo sport più popolare d’Italia, il calcio, appunto, che in questi giorni sta facendo sognare i napoletani. 🔗anteprima24.it

Topolino 3623 al Comicon: Paperino a Napoli e il ritorno di Re Gambadilegno - Come ogni anno, Topolino si prepara a Napoli Comicon 2025 – di scena dall’1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l’occasione, il numero 3623 del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con una speciale variant cover realizzata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, con protagonista l’inimitabile Paperino alle prese con lo sport più popolare d’Italia. 🔗ildenaro.it

Topolino 3623 sbarca al Comicon di Napoli con Paperino calciatore e una cover “sabbiosa” - NAPOLI, 29 APRILE 2025 – Anche quest’anno Topolino si prepara a conquistare il pubblico del Napoli Comicon, in programma dall’1 al 4 maggio, con un numero speciale e ricco di sorprese. Il settimanale più amato d’Italia sarà presente in anteprima esclusiva alla fiera con il numero 3623, impreziosito da una variant cover firmata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta. 🔗primacampania.it

Topolino celebra Napoli Comicon 2025 con una cover speciale dedicata al calcio - Scopri tutti i dettagli riguardo Topolino celebra Napoli Comicon 2025 con una cover speciale dedicata al calcio . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. 🔗casertaweb.com

Per il Comicon una cover di Topolino su Napoli e il calcio - Una copertina speciale di Topolino dedicata a Napoli e al calcio, un binomio che quest'anno, ancora una volta, sta facendo faville: è il fumetto che verrà presentato al Comicon, in programma dall'1 al ... 🔗ansa.it

Topolino dedica una cover speciale a Napoli e al calcio in occasione del comicon 2025 - Topolino 3623 celebra il legame tra Napoli e il calcio con una cover variant di Blasco Pisapia, presentata al Comicon 2025, mentre prosegue la saga fantasy Ducktopia con un nuovo spin off su Gambadile ... 🔗gaeta.it