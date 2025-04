Topolino a Napoli Comicon 2025

Topolino si prepara a Napoli Comicon 2025 – di scena dall’1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l’occasione, il numero 3623 del settimanalesarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con una speciale variant cover realizzata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, con protagonista l’inimitabile Paperino alle prese con lo sport più popolare d’Italia. Un omaggio al forte legame tra il popolo napoletano e il calcio. A impreziosire la copertina, uno speciale effetto “sabbia” sullo sfondo, a contrasto con la figura di Paperino in rilievo.«Per questa cover volevamo che Napoli non fosse semplicemente un pittoresco sfondo, ma che i personaggi (e con loro i lettori) potessero immergersi nel cuore della città, in sintonia con le sue atmosfere uniche! È saltato subito fuori un binomio vincente: Paperino e. 🔗 Nerdpool.it - Topolino a Napoli Comicon 2025 Come ogni anno,si prepara a– di scena dall’1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l’occasione, il numero 3623 del settimanalesarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con una speciale variant cover realizzata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, con protagonista l’inimitabile Paperino alle prese con lo sport più popolare d’Italia. Un omaggio al forte legame tra il popolo napoletano e il calcio. A impreziosire la copertina, uno speciale effetto “sabbia” sullo sfondo, a contrasto con la figura di Paperino in rilievo.«Per questa cover volevamo chenon fosse semplicemente un pittoresco sfondo, ma che i personaggi (e con loro i lettori) potessero immergersi nel cuore della città, in sintonia con le sue atmosfere uniche! È saltato subito fuori un binomio vincente: Paperino e. 🔗 Nerdpool.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025, Yuji Horii, tanti ospiti e molte novità - Il Comicon Napoli 2025 si preannuncia come un’edizione epica, ricca di ospiti e sorprese. Tra i nomi di spicco figura Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l’unico grande nome: tra gli altri ospiti troviamo il celebre Shin’ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025: storie di fumetti, entusiasmi e tutto ciò che ci fa sognare - Non possiamo fare a meno di sentire un leggero friccicore ogni volta che si parla di fumetti: c’è chi li considera semplici letture di svago, e chi invece ci vede interi mondi da esplorare. E probabilmente questo mix di curiosità e passione è il motore che muove il Comicon Napoli 2025, pronto a svelare tutti […] L'articolo Comicon Napoli 2025: storie di fumetti, entusiasmi e tutto ciò che ci fa sognare è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Approfondimenti da altre fonti

Comicon, Topolino dedica la copertina a Napoli e al calcio; Per il Comicon una cover di Topolino su Napoli e il calcio; Topolino al Comicon con un Paperino calciatore tifoso del Napoli; La mappa di Comicon Napoli 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Topolino a Napoli Comicon: il numero 3623 avrà una cover variant d'eccezione realizzata da Blasco Pisapia - Come ogni anno, Topolino si prepara a Napoli Comicon 2025 – di scena dall'1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l'occasione, il numero 3623 del settimanale sarà disponibile (in anteprima ... 🔗napolitoday.it

Per il Comicon una cover di Topolino su Napoli e il calcio - Una copertina speciale di Topolino dedicata a Napoli e al calcio, un binomio che quest'anno, ancora una volta, sta facendo faville: è il fumetto che verrà presentato al Comicon, in programma dall'1 al ... 🔗ansa.it

Topolino dedica una cover speciale a Napoli e al calcio in occasione del comicon 2025 - Topolino 3623 celebra il legame tra Napoli e il calcio con una cover variant di Blasco Pisapia, presentata al Comicon 2025, mentre prosegue la saga fantasy Ducktopia con un nuovo spin off su Gambadile ... 🔗gaeta.it