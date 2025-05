Tony Effe torna in Fvg | concerto a Gorizia per GO! 2025

Tony Effe si esibirà a Gorizia in occasione di GO! 2025 Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. L'appuntamento è all'Arena Casa Rossa il 13 luglio, alle 21.30. Il 2024 lo ha visto consacrarsi come uno degli artisti più importanti dell'anno, con la pubblicazione del suo secondo.

