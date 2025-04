Tony Effe prende a pallonate il poster di Gualtieri interviene Totti | “Attento non ti fa cantare”

Tony Effe ha pubblicizzato il concerto al Circo Massimo di Roma in programma il prossimo 6 luglio. Nel video girato con Francesco Totti non manca una frecciata al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 🔗 Con uno spot pubblicato sui social,ha pubblicizzato il concerto al Circo Massimo di Roma in programma il prossimo 6 luglio. Nel video girato con Francesconon manca una frecciata al sindaco di Roma, Roberto. 🔗 Fanpage.it

Carlo Conti prende in giro Tony Effe per il collana-gate, il rapper risponde: “Ti sei salvato” | VIDEO - Carlo Conti prende in giro Tony Effe per la collana, la replica del rapper Botta e risposta sul palco dell’Ariston tra Carlo Conti e Tony Effe per l’ormai nota vicenda della collana che il rapper non aveva potuto indossare nella terza serata del Festival di Sanremo 2025 durante l’esibizione del suo brano Damme ‘na mano. Nella quarta serata, quella dedicata ai duetti, al termine dell’esibizione di Tony Effe e Noemi, Carlo Conti si è avvicinato al rapper e ha indicato il collo del cantante, coperto da un foulard d’oro, ridendo. 🔗tpi.it

Achille Lauro, il rapporto con Tony Effe: “Ex nemici, prima diversi attriti tra di noi” - (Adnkronos) – La partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 è stata seguita 24h su 24 da Nicolò De Devitiis, l'inviato de Le Iene, che ha raccolto in un servizio esclusivo tutte le rivelazioni del cantautore veronese: dalla polemica sulla collana al rapporto con Tony Effe. Un racconto inedito della settimana dell’artista, uno […] 🔗periodicodaily.com

