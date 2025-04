Tony Effe la pallonata a Gualtieri e l' ingaggio di Totti | così il rapper tenta il sold out al Circo Massimo

Tony Effe - futuro papà - starebbe facendo i conti con una tournée che fatica a registrare il tutto esaurito.Il prossimo 6 luglio sarà in.

Tony Effe al Circo Massimo, l’annuncio con Totti e la ‘pallonata’ a Gualtieri – Video - (Adnkronos) – Tony Effe ha annunciato sui social il concerto al Circo Massimo, che si terrà il prossimo 6 luglio. Per dare la notizia ai fan, il rapper ha condiviso un trailer in cui palleggia con Francesco Totti proprio nella location che ospiterà il live. Ma cosa c'entra Roberto Gualtieri? Il Circo Massimo è un traguardo […] L'articolo Tony Effe al Circo Massimo, l’annuncio con Totti e la ‘pallonata’ a Gualtieri – Video proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Da Achille Lauro a Tony Effe, Gualtieri suona alla chitarra le hit di Sanremo (video) - La sua canzone preferita è stata quella di Achille Lauro, “Incoscienti giovani” ma, su richiesta, suona anche “Damme ‘na mano” di Tony Effe. Il trapper prima invitato e poi cacciato dal palco del concerto di Capodanno. Con cui il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ricorda di essersi già scusato... 🔗romatoday.it

