Tony D’Amico al Milan? Luca Percassi chiude | Per noi è una figura fondamentale

Tony D’Amico al Milan? Non secondo Luca Percassi. L’amministratore delegato dell’Atalanta a margine della presentazione del nuovo sponsor tecnico New Balance ha risposto anche ad una domanda sul futuro del direttore sportivo nerazzurro, accostato a più riprese al Milan.“Per noi è una figura fondamentale, al di là degli interessi presunti che possono esserci” ha dichiarato Percassi. È il nostro direttore sportivo e avrà il compito l’anno prossimo di creare un’Atalanta competitiva”.“Tony molto contento di stare qui, ha la grande responsabilità di mantenere il livello. Sapete tutti l’importanza di cosa ci stiamo giocando e ad ora non pensiamo ad altro: andiamo avanti a lavorare”. 🔗 Bergamonews.it - Tony D’Amico al Milan? Luca Percassi chiude: “Per noi è una figura fondamentale” Bergamo.al? Non secondo. L’amministratore delegato dell’Atalanta a margine della presentazione del nuovo sponsor tecnico New Balance ha risposto anche ad una domanda sul futuro del direttore sportivo nerazzurro, accostato a più riprese al.“Per noi è una, al di là degli interessi presunti che possono esserci” ha dichiarato. È il nostro direttore sportivo e avrà il compito l’anno prossimo di creare un’Atalanta competitiva”.“molto contento di stare qui, ha la grande responsabilità di mantenere il livello. Sapete tutti l’importanza di cosa ci stiamo giocando e ad ora non pensiamo ad altro: andiamo avanti a lavorare”. 🔗 Bergamonews.it

