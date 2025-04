Tony Blair | La transizione ecologica è destinata a fallire

Tony Blair ha lanciato un appello per rivedere le strategie ambientali dei governi occidentali, mettendo in discussione la possibilità di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. In un report diffuso dal Tony Blair Institute e intitolato “The climate paradox: why we need to reset action on climate change”, l’ex primo ministro britannico ha sottolineato che «gli elettori sentono che vengono loro richiesti sacrifici finanziari e cambiamenti nello stile di vita, quando sanno che l’impatto delle emissioni globali è al momento minimo».I Tory: «Anche Blair ci dà ragione», la replica dei Verdi: «Parole moralmente e sostanzialmente sbagliate»Blair ha riconosciuto la gravità del cambiamento climatico giudicando inefficaci gli approcci attuali, suggerendo invece un maggiore focus sull’impiego dell’intelligenza artificiale e sulle mini centrali nucleari. 🔗 Lettera43.it - Tony Blair: «La transizione ecologica è destinata a fallire» ha lanciato un appello per rivedere le strategie ambientali dei governi occidentali, mettendo in discussione la possibilità di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050. In un report diffuso dalInstitute e intitolato “The climate paradox: why we need to reset action on climate change”, l’ex primo ministro britannico ha sottolineato che «gli elettori sentono che vengono loro richiesti sacrifici finanziari e cambiamenti nello stile di vita, quando sanno che l’impatto delle emissioni globali è al momento minimo».I Tory: «Ancheci dà ragione», la replica dei Verdi: «Parole moralmente e sostanzialmente sbagliate»ha riconosciuto la gravità del cambiamento climatico giudicando inefficaci gli approcci attuali, suggerendo invece un maggiore focus sull’impiego dell’intelligenza artificiale e sulle mini centrali nucleari. 🔗 Lettera43.it

