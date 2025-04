Tonali Juve Tuttosport | il regista della Nazionale sogna di tornare in Italia a patto che… La condizione essenziale per il colpo

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Sandro Tonali, centrocampista di proprietà del Newcastle ormai da diverso tempo nel mirino del mercato Juve. Il regista della Nazionale Italiana sogna di tornare a giocare in Serie A a patto di, precisa questa mattina Tuttosport, non rivedere le proprie ambizioni. Tradotto: servirà quasi sicuramente la Champions League per strappare il suo sì.

