Tommy Cash show a Milano serve caffè espresso | In gara anche per l'Italia – Video

Tommy Cash, l'enfant terrible dell'Estonia in gara all'Eurovision 2025, sbarca a Milano armato di tazzine, flyer 'elettorali' e tanta, tantissima ironia. Oggi pomeriggio, nel cuore di NoLo, l'artista ha servito espresso e provocazione direttamente da un'edicola trasformata in caffetteria pop-up per l'occasione. Dalle 16, Piazza Morbegno è diventata

Tommy Cash arriva a Milano (e regala caffè): fan in delirio mentre canta “Espresso macchiato” – Video - Tommy Cash arriva a Milano portando nel capoluogo milanese la “campagna elettorale” per il prossimo Eurovision. Il cantante estone, all’anagrafe Tomas Tammemets, ha dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno, anticipando il tutto con dei cartelloni affissi che invitavano a votare il brano in gara alla kermesse musicale in programma dal 13 al 17 maggio, “Espresso Macchiato”. Cash ha cantato quella che ormai è diventata una hit in mezzo ai fan in delirio e ha offerto anche un caffè portando in piazza un bar targato Tommy Cash. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tommy Cash a Milano in piazza Morbegno. E spuntano i manifesti per «Vota Espresso Macchiato» - Non è ancora chiaro cosa accadrà questo pomeriggio alle 16.30 a piazza Morbegno a Milano, ma Tommy Cash ha dato appuntamento ai suoi fan forse per rilanciare la sua candidatura all’Eurovision Song Contest, in partenza tra due settimane. In città, tra l’altro, sono apparsi alcuni manifesti sull’artista estone che invita a votare il brano in gara “Espresso Macchiato”. Lucio Corsi porterà per l’Italia la sua Volevo essere un duro, mentre per San Marino suonerà il dj Gabry Ponte. 🔗open.online

Tommy Cash a Milano col suo ‘Espresso Macchiato’: distribuisce caffè e volantini - “Bevete caffè tutti i giorni e siate voi stessi, fate quello che volete”. A due settimane dall’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea Tommy Cash, l’eclettico artista estone in gara con ‘Espresso Macchiato’ ha preparato e distribuito caffè ai fan dall’edicola di piazza Morbegno a Milano. “Vota Tommy Cash” si legge sui flyer che il rapper autografa ai tantissimi fan in coda per assaggiare i caffè e scattarsi una foto, mentre la canzone sparata a tutto volume si ripete in loop per ore. 🔗lapresse.it

