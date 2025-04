Tommy Cash l’esibizione di ‘Espresso Macchiato’ a Milano in 5 foto

Tommy Cash a Milano il 30 aprile 2025. A due settimane dall'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea Tommy Cash, l'eclettico artista estone in gara con 'Espresso Macchiato' ha preparato e distribuito caffè ai fan dall'edicola di piazza Morbegno a Milano."Vota Tommy Cash" si legge sui flyer che il rapper autografa ai tantissimi fan in coda per assaggiare i caffè e scattarsi una foto, mentre la canzone sparata a tutto volume si ripete in loop per ore. L'artista estone, che domani si esibirà al concerto del 1 maggio a Taranto, ha detto "Sono molto contento, c'è un grande pubblico e ci saranno anche le mie nonne, sarà fantastico".

Eurovision: Tommy Cash modificherà l’esibizione di Espresso Macchiato - Non si placano le polemiche attorno a Espresso Macchiato, il brano con cui Tommy Cash rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025. Nonostante le pressioni, Tommy Cash ha dichiarato in un’intervista all’agenzia Adnkronos che non cambierà le parole del brano, pur prevedendo alcune modifiche alla performance. L’ESIBIZIONE ALL’EUROVISION – L’artista estone ha commentato le reazioni suscitate […] L'articolo Eurovision: Tommy Cash modificherà l’esibizione di Espresso Macchiato proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Tommy Cash: “Non volevo offendere l’Italia, ma con Corsi ci sarà più di un’amicizia. E ‘Espresso Macchiato’ è magia” - Il rapper estone si difende dalle polemiche su “Espresso Macchiato”. Tra risate e polemiche sulla sua canzone all’Eurovision, lancia una rivelazione che fa scoppiare il gossip. . Tommy Cash, il rapper estone che ha scatenato il caos con la sua canzone “Espresso Macchiato”, ha deciso di parlare. La sua canzone, piena di stereotipi sull’Italia, ha fatto scivolare la nostra cultura nel mirino delle critiche, ma lui, con la calma di chi è abituato a far parlare di sé, respinge le accuse. 🔗361magazine.com

Espresso macchiato di Tommy Cash, il VIDEO del brano che fa infuriare l'Italia per gli stereotipi su mafia, soldi, stress e spaghetti - Tommy cash seduto ad un tavolo con davanti il suo espresso macchiato: "No stresso, no stresso, no need to be depresso" Il video di Espresso macchiato di Tommy Cash è virale. L'Estonia parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2025 proprio con questo brano, nonostante dall'Italia moltiss 🔗ilgiornaleditalia.it

