Tommy Cash arriva a Milano e regala caffè | fan in delirio mentre canta Espresso macchiato – Video

Tommy Cash arriva a Milano portando nel capoluogo milanese la "campagna elettorale" per il prossimo Eurovision. Il cantante estone, all'anagrafe Tomas Tammemets, ha dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno, anticipando il tutto con dei cartelloni affissi che invitavano a votare il brano in gara alla kermesse musicale in programma dal 13 al 17 maggio, "Espresso macchiato".Cash ha cantato quella che ormai è diventata una hit in mezzo ai fan in delirio e ha offerto anche un caffè portando in piazza un bar targato Tommy Cash.L'articolo Tommy Cash arriva a Milano (e regala caffè): fan in delirio mentre canta "Espresso macchiato" – Video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Cosa riportano altre fonti

Tommy Cash a Milano in piazza Morbegno. E spuntano i manifesti per «Vota Espresso Macchiato» - Non è ancora chiaro cosa accadrà questo pomeriggio alle 16.30 a piazza Morbegno a Milano, ma Tommy Cash ha dato appuntamento ai suoi fan forse per rilanciare la sua candidatura all’Eurovision Song Contest, in partenza tra due settimane. In città, tra l’altro, sono apparsi alcuni manifesti sull’artista estone che invita a votare il brano in gara “Espresso Macchiato”. Lucio Corsi porterà per l’Italia la sua Volevo essere un duro, mentre per San Marino suonerà il dj Gabry Ponte. 🔗open.online

Non solo Olly: all'Eurovision arriva anche l'estone Tommy Cash, con la canzone in italiano su tutti gli stereotipi italiani - Mentre a Sanremo trionfava Olly, in Estonia faceva lo stesso Tommy Cash, che parla di noi: non ne usciamo bene 🔗vanityfair.it

Dopo una parentesi di sole, a Milano arriva un temporale con la grandine - Dopo una mattinata all'insegna del sole, favorito dalle forti raffiche di vento, nel primo pomeriggi di venerdì su Milano è arrivato un temporale. In alcune zone della città, come nel quartiere San Siro, è arrivata perfino la grandine (foto). Tuoni, nuvole e acqua hanno "preso in mano" la... 🔗milanotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Tommy Cash all’Eurovision con ‘Espresso Macchiato’: “Le critiche? Solo amore per l’Italia” - Tommy Cash sarà il rappresentante dell’Estonia ... non abbiamo tanti brand o negozi come qui a Milano. Non c’è niente. Quindi quando non hai TikTok o Instagram… Adesso ce l’abbiamo ... 🔗deejay.it

Tommy Cash dice la sua su Lucio Corsi e annuncia: “Vincerò io l’Eurovision” - Ma adesso, intervistato a Milano negli studi della Sony, Tommy Cash non si limita a rispondere ... la vera dichiarazione d’intenti arriva chiara: “Voglio vincere”. Tra collaborazioni ... 🔗rds.it

Tommy Cash arriva da Cattelan su Rai 2 per parlare di Espresso Macchiato e dichiara: "Io vincerò l'Eurovision per l'Estonia e per l'Italia" - Centinaio ha accusato Tommy Cash di scrivere testi pieni di stereotipi e di non conoscere la realtà del lavoro onesto in Italia. Tommy Cash ha risposto alle polemiche spiegando che la canzone è nata ... 🔗corrieredellumbria.it