Tommy Cash a Milano col suo ‘Espresso Macchiato’ | distribuisce caffè e volantini

caffè tutti i giorni e siate voi stessi, fate quello che volete". A due settimane dall'Eurovision Song Contest 2025 di Basilea Tommy Cash, l'eclettico artista estone in gara con 'Espresso Macchiato' ha preparato e distribuito caffè ai fan dall'edicola di piazza Morbegno a Milano. "Vota Tommy Cash" si legge sui flyer che il rapper autografa ai tantissimi fan in coda per assaggiare i caffè e scattarsi una foto, mentre la canzone sparata a tutto volume si ripete in loop per ore.L'artista estone, che domani si esibirà al concerto del 1 maggio a Taranto, ha detto "Sono molto contento, c'è un grande pubblico e ci saranno anche le mie nonne, sarà fantastico".Su Gabry Ponte e Lucio Corsi anche loro in concorso al prossimo Eurovision, Tommy ha spiegato: "Li amo, ho già parlato con Gabry ma non ancora con Lucio, non vedo l'ora di conoscerlo sembra un ragazzo molto figo, con i capelli lunghi una cosa che abbiamo in comune.

Su questo argomento da altre fonti

Tommy Cash arriva a Milano (e regala caffè): fan in delirio mentre canta “Espresso macchiato” – Video - Tommy Cash arriva a Milano portando nel capoluogo milanese la “campagna elettorale” per il prossimo Eurovision. Il cantante estone, all’anagrafe Tomas Tammemets, ha dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno, anticipando il tutto con dei cartelloni affissi che invitavano a votare il brano in gara alla kermesse musicale in programma dal 13 al 17 maggio, “Espresso Macchiato”. Cash ha cantato quella che ormai è diventata una hit in mezzo ai fan in delirio e ha offerto anche un caffè portando in piazza un bar targato Tommy Cash. 🔗ilfattoquotidiano.it

Tommy Cash a Milano in piazza Morbegno. E spuntano i manifesti per «Vota Espresso Macchiato» - Non è ancora chiaro cosa accadrà questo pomeriggio alle 16.30 a piazza Morbegno a Milano, ma Tommy Cash ha dato appuntamento ai suoi fan forse per rilanciare la sua candidatura all’Eurovision Song Contest, in partenza tra due settimane. In città, tra l’altro, sono apparsi alcuni manifesti sull’artista estone che invita a votare il brano in gara “Espresso Macchiato”. Lucio Corsi porterà per l’Italia la sua Volevo essere un duro, mentre per San Marino suonerà il dj Gabry Ponte. 🔗open.online

Tommy Cash conquista l’Eurovision: il rapper estone rappresenterà il suo Paese con una canzone in italiano - L’Eurovision 2025 avrà un tocco italiano inaspettato, grazie a Tommy Cash, il rapper estone che ha trionfato all’Eesti Laul 2025, guadagnandosi il pass per la competizione europea con il brano Espresso Macchiato, cantato quasi interamente nella nostra lingua. La finale dell’Eesti Laul, il festival musicale che dal 2009 seleziona il rappresentante dell’Estonia all’Eurovision, si è […] L'articolo Tommy Cash conquista l’Eurovision: il rapper estone rappresenterà il suo Paese con una canzone in italiano proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

