Tommy Cash a caccia di voti in Italia le prova tutte | caffè gratis prima dell’Eurovision Folla in delirio canta Espresso macchiato a Milano

Tommy Cash è piena campagna elettorale. Quale miglior Paese per farla che l’Italia, su cui nella canzone-tormentone Espresso macchiato l’artista estone ironizza, non senza qualche polemica. Così è andata. Ore 16.30, piazza Morbegno a Milano, baracchino blu preannunciato da pubblicità che tappezzavano l’intera città. In mezzo a una Folla di persone c’è lui in persona, che distribuisce bicchierini di caffè e canta la sua canzone. «Espresso macchiato por favore. No stresso, no stresso, no need to be depresso», si legge nel cornicione alto dello stand, due delle frasi simbolo della hit del cantante estone. Più sotto, nel bel mezzo di unn tricolore Italiano, la scritta: «Bevi un Espresso macchiato con Tommy Cash». Più sotto ancora: «Vota Tommy Cash». 🔗 Mancano due settimane all’Eurovision Song Contest, e perè piena campagna elettorale. Quale miglior Paese per farla che l’, su cui nella canzone-tormentonel’artista estone ironizza, non senza qualche polemica. Così è andata. Ore 16.30, piazza Morbegno a, baracchino blu preannunciato da pubblicità che tappezzavano l’intera città. In mezzo a unadi persone c’è lui in persona, che distribuisce bicchierini dila sua canzone. «por favore. No stresso, no stresso, no need to be depresso», si legge nel cornicione alto dello stand, due delle frasi simbolo della hit delnte estone. Più sotto, nel bel mezzo di unn tricoloreno, la scritta: «Bevi uncon». Più sotto ancora: «Vota». 🔗 Open.online

