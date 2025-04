Tlon | Le morti sul lavoro aumentano e noi siamo così sfiniti da non riuscire ad arrabbiarci

morti sul lavoro. Si dibatte come aumentare la sicurezza, ma tutto resta com'è. In Italia siamo sempre più stressati e tristi: se qualcosa non cambierà, il lavoro continuerà a puntare verso obiettivi insensati 🔗 Vanityfair.it - Tlon: Le morti sul lavoro aumentano, e noi siamo così sfiniti da non riuscire ad arrabbiarci Nel 2024 sono state 1.090 lesul. Si dibatte come aumentare la sicurezza, ma tutto resta com'è. In Italiasempre più stressati e tristi: se qualcosa non cambierà, ilcontinuerà a puntare verso obiettivi insensati 🔗 Vanityfair.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

I morti sul lavoro aumentano più dell’occupazione, dall’inizio del 2025 sono oltre due al giorno - I numeri provvisori dell'Inail si riferiscono ai primi due mesi del 2025, e parlano di 138 denunce di infortunio mortale: il 16% in più dello stesso periodo nel 2024. L'anno scorso i morti erano stati 1.090 in tutti, in aumenti rispetto all'anno precedente. Schlein e Conte chiedono al governo Meloni di intervenire.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inail, aumentano i morti sul lavoro: in 2 mesi 97 denunce - Sono in crescita del 6,6 per cento. In calo gli infortuni (-5,2). Il Veneto è la regione con più esposti 🔗repubblica.it

In Liguria aumentano i morti sul lavoro e le denunce di infortuni e malattie professionali - Sono 26 i morti sul lavoro registrati nel 2024 in Liguria, sei in più rispetto all'anno precedente. Non solo, perché aumentano anche le denunce per infortuni e malattie professionali. Questa la fotografia che restituiscono gli ultimi dati Inail e Inps elaborati dalla Cgil Genova e Liguria che... 🔗genovatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tlon: Le morti sul lavoro aumentano, e noi siamo così sfiniti da non riuscire ad arrabbiarci; Tlon: «Gli hikikomori in Italia sono raddoppiati. Abbiamo delegato la crescita dei giovani agli algoritmi, e ora preferiscono la solitudine. 🔗Cosa riportano altre fonti

I morti sul lavoro aumentano più dell’occupazione, dall’inizio del 2025 sono oltre due al giorno - I numeri dell'Inail si riferiscono ai primi due mesi del 2025, e parlano di 138 denunce di infortunio mortale: il 16% in più dello stesso periodo nel ... 🔗fanpage.it

Stress da lavoro, in Europa sono oltre 10 mila i morti all'anno - C'è un'epidemia silenziosa di stress sul lavoro che attraversa l'Europa. Lo denunciano i sindacati. Che forniscono cifre allarmanti ... 🔗msn.com

Aumentano i morti sul lavoro, in 2 mesi 97 denunce - Meno infortuni, ma più decessi. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro presentate all'Inail nel primo bimestre dell'anno sono state 61.641, in diminuzione del 5,2% rispetto ai primi due ... 🔗ansa.it