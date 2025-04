TIRO – Riccardo Mazzetti | dalla curiosità per le armi ai Giochi Olimpici la mira di una vita

Riccardo Mazzetti ha imbracciato la pistola per la prima volta a 14 anni, spinto dalla curiosità. Oggi è uno dei tiratori più esperti e rispettati del panorama italiano. Dopo anni di sacrifici, allenamenti durissimi e infortuni, è arrivato a rappresentare l’Italia in due edizioni dei Giochi Olimpici: Rio 2016 e Tokyo 2020. In questa intervista ai microfoni di Alice Liverani, racconta il percorso che lo ha portato a calcare le pedane più prestigiose del mondo. Oltre all’attività sportiva, Riccardo è atleta del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito e ha conseguito una laurea in Economia, mantenendo un raro equilibrio tra carriera militare, sportiva e accademica. Colpo dopo colpo, continua a inseguire nuovi traguardi, con la stessa determinazione di quando ha iniziato. Temi trattati nel video: TIRO sportivo: tecniche, preparazione e mentalità Olimpiadi: l’esperienza di Rio e Tokyo Gestione degli infortuni e resilienza vita da atleta militare Equilibrio tra sport, studio e carriera Un racconto di passione, disciplina e precisione. 🔗 Oasport.it - TIRO – Riccardo Mazzetti: dalla curiosità per le armi ai Giochi Olimpici, la mira di una vita ha imbracciato la pistola per la prima volta a 14 anni, spinto. Oggi è uno dei tiratori più esperti e rispettati del panorama italiano. Dopo anni di sacrifici, allenamenti durissimi e infortuni, è arrivato a rappresentare l’Italia in due edizioni dei: Rio 2016 e Tokyo 2020. In questa intervista ai microfoni di Alice Liverani, racconta il percorso che lo ha portato a calcare le pedane più prestigiose del mondo. Oltre all’attività sportiva,è atleta del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito e ha conseguito una laurea in Economia, mantenendo un raro equilibrio tra carriera militare, sportiva e accademica. Colpo dopo colpo, continua a inseguire nuovi traguardi, con la stessa determinazione di quando ha iniziato. Temi trattati nel video:sportivo: tecniche, preparazione e mentalità Olimpiadi: l’esperienza di Rio e Tokyo Gestione degli infortuni e resilienzada atleta militare Equilibrio tra sport, studio e carriera Un racconto di passione, disciplina e precisione. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Tiro a segno, Riccardo Mazzetti in corsa per la finale nella pistola automatica - A Buenos Aires, in Argentina, prosegue la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, e l’Italia torna ad essere rappresentata in gara nella pistola automatica da 25 metri maschile: dopo la prima parte delle qualificazioni Riccardo Mazzetti è in quinta posizione, mentre Massimo Spinella è nono. Dopo le prime tre serie delle qualificazioni al comando c’è un terzetto a quota 293/300, composto dall’indiano Gurpreet Singh, dal tedesco Christian Reitz e dall’atleta individuale neutrale Ivan Semenihin, i quali, inoltre, chiudono tutti con 10x nei rispettivi score. 🔗oasport.it

Tiro a segno, Riccardo Mazzetti secondo nella pistola automatica a Buenos Aires! - Magnifico podio per l’Italia a Buenos Aires, in Argentina, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno: nella pistola automatica da 25 metri maschile Riccardo Mazzetti chiude secondo, mentre Massimo Spinella, entrato a sua volta in finale, è quinto. La finale si decide soltanto all’ultima serie, ed a spuntarla, col minimo scarto, è l’indiano Vijayveer Sidhu, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera per 29-28 l’azzurro Riccardo Mazzetti (G. 🔗oasport.it

Tiro a segno: l’Italia c’è. Buon inizio in Coppa del Mondo. Mazzetti illumina - Pochi, ma buoni. L’Italia si conferma grande protagonista e chiude la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno con un bilancio positivo, in vista dell’imminente prossima sfida prevista in Perù. La formazione tricolore ha infatti terminato l’appuntamento inaugurale della rassegna itinerante con un posto sul podio e tre piazzamenti in finale, sintomo di un grande stato di salute. Ma andiamo con ordine. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Riccardo Mazzetti ottiene la Quota Olimpica per l'Italia nella pistola automatica per Parigi 2024 | Tiro a segno; Riccardo Mazzetti vince nella PA 25m; Mazzetti sfiora la finale; Riccardo Mazzetti: “A Tokyo sarà un’Olimpiade a metà. Mi sono innamorato di una pistola”. 🔗Su questo argomento da altre fonti