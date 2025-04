Tir perde il carico di metallo autostrada in tilt | paralizzato l’esodo del 1 maggio

Un grave rallentamento si è verificato nel pomeriggio lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, dove un mezzo pesante ha causato un blocco alla circolazione nei pressi di Vigonza, nel territorio padovano. Il veicolo coinvolto è un tir carico di bobine metalliche, che ha subito un guasto tecnico mentre percorreva la corsia centrale. L'avaria ha provocato uno spostamento del carico, costringendo il mezzo a fermarsi e interrompendo di fatto due delle tre corsie disponibili. Attualmente, infatti, l'unica corsia transitabile è quella di sorpasso, dove il traffico è stato canalizzato in maniera provvisoria per garantire un minimo di flusso veicolare. Le operazioni di sgombero risultano particolarmente complesse proprio a causa del tipo di merce trasportata, che richiede l'intervento di attrezzature speciali.

