tip dividendo di 016 euro per azione

L'assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners Spa, gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento euronext Star Milan di Borsa Italiana che investe nelle eccellenze imprenditoriali, ha approvato il bilancio di esercizio 2024.L'utile netto pro forma consolidato è stato di circa 64,6 milioni, rispetto ai 149 milioni del 2023 e il patrimonio netto consolidato al 31 dicembre 2024 è rimasto stabile a oltre 1,4 miliardi, "pur dopo distribuzioni di dividendi per 24,8 milioni e ulteriori acquisti di azioni proprie per 11,5 milioni". L'utile netto consolidato è stato di 41.346.479 euro.L'assemblea ha anche deliberato la distribuzione alle azioni ordinarie in circolazione di un dividendo di euro 0,160 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco al 23 giugno, con messa in pagamento il 25 giugno e con data di legittimazione al pagamento al 24 giugno prossimi.

Bper Banca, dividendo da 0,60 euro. Sondrio, sì all’aumento di capitale - Via libera dell’Assemblea di Bper Banca al bilancio relativo all’esercizio 2024 che ha chiuso con un utile di 1,24 miliardi di euro e alla proposta di destinazione dell’utile, deliberando la distribuzione di un dividendo unitario in contanti pari a 0,60 euro per ciascuna delle 1.421.624.324 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, per un ammontare massimo complessivo pari a 852.974.594,40 euro (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola, cui non sarà attribuito alcun dividendo). 🔗ilrestodelcarlino.it

Banca Generali: utile netto record di 431,2 milioni, dividendo di 2,8 euro per azione - L'anno passato si è chiuso per Banca Generali con un utile netto consolidato di 431,2 milioni, in crescita del 32,2%, nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo della banca e riflette il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti. L'utile netto ricorrente si è attestato a 339,3 milioni, in aumento del 5,9% e la componente di utile netto variabile è stata pari a 91,9 milioni (rispetto ai 5,8 milioni nel 2023). 🔗quotidiano.net

Rcs chiude il 2024 con ricavi in crescita e dividendo proposto di 0,07 euro per azione - Rcs chiude il 2024 con ricavi consolidati a 819,2 milioni, ebitda di 148 milioni (+8,66%) e utile operativo di 92,6 milioni (+14%) e un utile netto di 62 milioni (+8,7%). Il cda, si legge in una nota, proporrà all'assemblea, convocata per l'8 maggio, un dividendo di 0,07 euro per azione. Tra dazi, il cui impatto è difficile da calcolare, e il proseguire dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente rende incerto lo scenario ma il gruppo "in assenza di un peggioramento ritiene che sia possibile porsi l'obiettivo di conseguire nel 2025 margini (Ebitda) fortemente positivi, almeno in linea con ... 🔗quotidiano.net

Tip, dividendo di 0,16 euro per azione - L’assemblea degli azionisti di Tamburi Investment Partners Spa, gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext Star Milan di ... 🔗msn.com

Enervit, utile 2024 in leggera crescita a 4,1 milioni. Dividendo di 0,16 euro - Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 21 maggio 2025, con Record date 20 maggio ... 🔗teleborsa.it