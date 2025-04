Ticket di ingresso a Venezia il progetto online per boicottarlo

Ticket per l'ingresso a Venezia 🔗Wired.it Wired.it - Ticket di ingresso a Venezia, il progetto online per boicottarlo Un gruppo di privati cittadini ha dato vita a Nocda, un sito che permette di donare e riscuotere gratuitamenteper l'

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venezia, torna il ticket d’ingresso: 10 euro al giorno, 5 se si paga in anticipo e bambini esenti. Ecco come funziona - Istruzioni per gli amanti di Venezia che vogliano recarsi nella città lagunare, destreggiandosi tra ticket, sconti e divieti, a partire dalle vacanze pasquali. Già da marzo è attivo il portale per procedere alla prenotazione degli accessi e al pagamento del Contributo previsto per il 2025, che è modificato rispetto alla prima stagione di rodaggio e partirà venerdì 18 aprile. Costa, infatti, 10 euro al giorno, a meno che non si proceda al pagamento di 5 euro fino al quartultimo giorno che precede la visita. 🔗ilfattoquotidiano.it

Venezia, da oggi il ticket d’ingresso: quanto costa e come prenotare - Parte la nuova fase sperimentale del ticket d’ingresso a Venezia, una misura pensata per contrastare l’overtourism e regolamentare i flussi dei visitatori giornalieri. Il contributo d’accesso sarà richiesto in 54 giornate selezionate tra aprile e luglio, dalle 8.30 alle 16 e riguarda esclusivamente chi entra in città senza pernottare nel Comune di Venezia. Il provvedimento, unico al mondo per una città di queste dimensioni, prevede un sistema di prenotazione online con QR code e tariffe differenziate: 5 euro per chi prenota con anticipo, 10 euro per chi lo fa sotto data. 🔗quifinanza.it

Venezia, ticket di ingresso: come funziona e in quali date si paga - Da aprile 2025 il costo del ticket sale a 10 euro per i turisti che non prenotano almeno quattro giorni prima, e aumentano le giornate. Ecco tutto quello che c'è da sapere 🔗wired.it

Approfondimenti da altre fonti

Venezia 2025, ticket d’ingresso: come funziona, dove prenotarsi e come pagarlo online - Venezia città romantica, elegante, artistica e… a pagamento. E già, perché per entrare nella città della laguna, anche in questo 2025, come per il 2024, sarà necessario un ticket di ingresso. Sarà ... 🔗missionline.it

Venezia, debutta il ticket d’ingresso: ecco quanto costa, chi deve prenotarlo e come pagarlo - Da oggi per entrare nella "Serenissima" senza pernottare servirà un biglietto. L'obiettivo: contrastare l'overtourism, proteggere la città e generare nuove risorse per il Comune. Tutti i dettagli ... 🔗msn.com

A Venezia torna il ticket d’ingresso: regole, costi e novità per residenti e visitatori nel 2025 - Dal 18 aprile 2025 Venezia introduce il ticket d’ingresso obbligatorio con prenotazione online e tariffe differenziate, controlli in punti strategici e esenzioni per residenti e categorie speciali. 🔗gaeta.it