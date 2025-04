Ti ricorderemo sempre col sorriso | sui social l' addio a Enzo morto in un incidente in moto a Noicattaro

motocross VincEnzo Lombardo, il trentenne originario di Rutigliano morto ieri in un incidente avvenuto a Noicattaro nella serata di martedì, 29 aprile. Enzo, come tutti lo conoscevano, era in sella alla sua moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata. 🔗 Baritoday.it - "Ti ricorderemo sempre col sorriso": sui social l'addio a Enzo, morto in un incidente in moto a Noicattaro Era un pilota amatoriale dicross VincLombardo, il trentenne originario di Rutiglianoieri in unavvenuto anella serata di martedì, 29 aprile., come tutti lo conoscevano, era in sella alla suache, per cause in corso di accertamento, si è scontrata. 🔗 Baritoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ritiro Hummels: il difensore dirà addio al calcio giocato a fine stagione! Ecco l’annuncio sui social – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Ritiro Hummels: il difensore della Roma dirà addio al calcio giocato al termine della stagione! Ecco l’annuncio sui social – VIDEO Mats Hummels ha annunciato che dirà addio al calcio giocato al termine della stagione. Il difensore tedesco della Roma e accostato più volte in passato al calciomercato Juve con un video sui social ha infatti annunciato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo. 🔗juventusnews24.com

Cinema, addio a Eleonora Giorgi. Sorriso indimenticabile - È morta Eleonora Giorgi dopo una lunga malattia. L’attrice non ha mai nascosto la battaglia contro il male che l’ha colpita. Servizio di Fabio Falzone The post Cinema, addio a Eleonora Giorgi. Sorriso indimenticabile first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Uomini e Donne, le pagine social del dating show svelano quando vedremo l'addio di Chiara al trono - Con un annuncio sui social di Uomini e Donne, i profili ufficiali del dating show hanno svelato quando andrà in onda l'addio di Chiara al trono. 🔗comingsoon.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ti ricorderemo sempre col sorriso: sui social l'addio a Enzo, morto in un incidente in moto a Noicattaro; Morto Donato Metallo, Marti (Lega): “Lo ricorderemo per sempre col suo sorriso”; Cortemilia ha dato l'addio a Marco Prato: Ricorderemo per sempre il tuo sorriso; L'addio a Sammy Basso. Docenti e studenti: Era un ragazzo geniale, lo ricorderemo sempre con un sorriso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

"Ti ricorderemo sempre col sorriso": sui social l'addio a Enzo, morto in un incidente in moto a Noicattaro - Tantissimi i messaggi per il trentenne, deceduto nell'impatto tra la sua moto e un'auto, avvenuto nella serata del 29 aprile. Appassionato di due ruote, era pilota di motocross ... 🔗baritoday.it

La conduttrice. Fialdini: «Ricorderemo un messaggio di luce, di speranza e di sorriso» - Su Rai 1 Da noi…a ruota libera, oggi domenica 27 alle 17.20, ospiterà l’attore Giovanni Scifoni e fra Emiliano Antenucci per raccontare la connessione tra il Poverello di Assisi e papa Bergoglio ... 🔗msn.com

Addio a Maurizio Volpicelli: era stato nello staff della prima giunta de Magistris - Bernardino Tuccillo, un altro esponente al tempo di quella giunta, ne ha dato notizia sui social ... per due anni...addio Maurizio, la tua cordialità, il tuo sorriso buono non li dimenticherò”. 🔗napolitoday.it