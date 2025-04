Thuram Juventus pronti via e il francese entra subito nella storia del club bianconero | sale sul podio di quella speciale classifica! La statistica e la graduatoria completa!

Thuram Juventus, il figlio d’arte si è preso i bianconeri alla sua prima stagione! sale sul podio di quella speciale classifica Khéphren Thuram è sempre più un punto cardine della Juventus. I numeri proposti da Sky Sport ne sono piena testimonianza. Il numero 19 bianconero è riuscito a salire sul podio dei centrocampisti che hanno ottenuto più gol e assist nel corso della prima stagione negli ultimi 15 anni di storia della Vecchia Signora.Il classe 2001 stanzia al terzo posto in solitaria con 9 partecipazioni al gol. Davanti a lui c’è la coppia composta da Andrea Pirlo e Arturo Vidal, che hanno si sono fermati a 10 partecipazioni. Questo secondo posto è preceduto da un’altra coppia, che ha fatto meglio in assoluto: quella composta da Miralem Pjanic e Diego, i quali si sono fermati a 13 combinazioni vincenti. 🔗 Juventusnews24.com - Thuram Juventus, pronti via e il francese entra subito nella storia del club bianconero: sale sul podio di quella speciale classifica! La statistica e la graduatoria completa! , il figlio d’arte si è preso i bianconeri alla sua prima stagione!suldiKhéphrenè sempre più un punto cardine della. I numeri proposti da Sky Sport ne sono piena testimonianza. Il numero 19è riuscito a salire suldei centrocampisti che hanno ottenuto più gol e assist nel corso della prima stagione negli ultimi 15 anni didella Vecchia Signora.Il classe 2001 stanzia al terzo posto in solitaria con 9 partecipazioni al gol. Davanti a lui c’è la coppia composta da Andrea Pirlo e Arturo Vidal, che hanno si sono fermati a 10 partecipazioni. Questo secondo posto è preceduto da un’altra coppia, che ha fatto meglio in assoluto:composta da Miralem Pjanic e Diego, i quali si sono fermati a 13 combinazioni vincenti. 🔗 Juventusnews24.com

Locatelli Juventus, prestazione da vero capitano: le nuove chiavi tattiche e la differenza di avere Thuram e non Koopmeiners - di Tommaso VotteroLocatelli Juventus: tutto quello che non hai notato e le chiavi tattiche della prestazione messa in mostra contro l’Hellas Verona La Juventus si è regalata lunedì una grande notte. Con la vittoria contro l’Hellas Verona per 2-0 i bianconeri hanno riconquistato il quarto posto in classifica e accorciato sull’Inter capolista che, ora, dista solamente sei punti. Grande merito va dato alla prestazione offerta dal trio di centrocampo formato da Locatelli, Thuram e McKennie. 🔗juventusnews24.com

