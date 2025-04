Thuram ci sarà dal 1?! La probabile formazione di Barcellona-Inter

Inter nella partita valida per l’andata della semifinale di UEFA Champions League contro il Barcellona. Marcus Thuram confermato dal primo minuto per Matteo Barzaghi su X.CONFERME – Marcus Thuram ha recuperato e sarà presente dal primo minuto nella partita odierna tra Barcellona e Inter. Il breve allenamento di rifinitura di questa mattina ha convinto Simone Inzaghi, che ieri in conferenza stampa aveva ancora dubbi sulla condizione fisica del calciatore. Il francese sicuramente non è al 100%, ha una sola sessione completa in gruppo. La sola presenza però in campo può aiutare l’Inter, che deve assolutamente allungare la difesa avversaria per provare a far male in fase offensiva. La conferma non riguarda solo Thuram, ma anche altri due nell’undici iniziale. A sostituire l’infortunato Benjamin Pavard ci penserà Yann Aurel Bisseck, che già con la Roma era entrato nei primi minuti di gioco al posto del francese. 🔗 Inter-news.it - Thuram ci sarà dal 1?! La probabile formazione di Barcellona-Inter Alle ore 21 scende in campo l’nella partita valida per l’andata della semifinale di UEFA Champions League contro il. Marcusconfermato dal primo minuto per Matteo Barzaghi su X.CONFERME – Marcusha recuperato epresente dal primo minuto nella partita odierna tra. Il breve allenamento di rifinitura di questa mattina ha convinto Simone Inzaghi, che ieri in conferenza stampa aveva ancora dubbi sulla condizione fisica del calciatore. Il francese sicuramente non è al 100%, ha una sola sessione completa in gruppo. La sola presenza però in campo può aiutare l’, che deve assolutamente allungare la difesa avversaria per provare a far male in fase offensiva. La conferma non riguarda solo, ma anche altri due nell’undici iniziale. A sostituire l’infortunato Benjamin Pavard ci penserà Yann Aurel Bisseck, che già con la Roma era entrato nei primi minuti di gioco al posto del francese. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Infortunio Thuram, il francese sarà out contro la Roma: ecco la probabile data di rientro del centravanti nerazzurro - di RedazioneInfortunio Thuram, il numero nove dell’Inter non ci sarà contro la Roma: le ultime sulle condizioni Marcus Thuram sarà assente nella sfida dell’Inter contro la Roma, prevista per il 26 aprile 2025. Il centravanti francese ha subito un infortunio che lo costringe a rimanere ai margini per questo incontro cruciale per la squadra, in quanto l’Inter cerca di mantenere viva la corsa per il titolo di campione nella Serie A e prepararsi per le semifinali di Champions League contro il Barcellona. 🔗internews24.com

Napoli-Inter, Thuram ci sarà? Le chance nella probabile formazione di Inzaghi - Marcus Thuram ci sarà in Napoli-Inter? Questa è una delle domande che i tifosi si sono poste maggiormente negli ultimi giorni. In attesa della conferma di sabato, la probabile formazione di Simone Inzaghi potrebbe risolvere il quesito. OBIETTIVO – I nerazzurri sono pronti ad una nuova e stimolante sfida di campionato. In Napoli-Inter la posta è altissima per la squadra di Simone Inzaghi che, attualmente in vetta con un punto di distacco, può prendere il largo arrivando a quota +4 sui partenopei secondi. 🔗inter-news.it

Thuram fiducioso: «Il derby è stato una battaglia ma abbiamo buone chance di passare. Parma? Sarà speciale tornare a casa. Su Lautaro e il Triplete…» - di RedazioneL’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram, ha fatto il punto sulla stagione dei nerazzurri a partire dal derby di Coppa Italia col Milan Intervistato da CBS Golazo, Marcus Thuram ha parlato della stagione dell’Inter e del derby di mercoledì pareggiato contro il Milan. SUL DERBY DI COPPA ITALIA – «Il derby di mercoledì è stata una battaglia dura: sapevamo che ci sarebbe stato il ritorno, è un buon risultato e li affronteremo davanti ai nostri tifosi. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter, le probabili formazioni della semifinale di Champions League; GdS - Thuram verso il rientro dal 1', Bisseck al posto di Pavard: la probabile formazione; Inter, la probabile formazione in vista del derby: Inzaghi cambia attacco!; Bayern Monaco-Inter 1-2, risultato e highlights della partita di Champions League: decidono i gol di Frattesi e Lautaro Martinez. 🔗Cosa riportano altre fonti