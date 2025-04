Thunderbolts* svelate le previsioni degli incassi | riuscirà a riportare Marvel alla vecchia gloria?

Marvel Studios, dopo aver convinto praticamente tutta la critica, sembra destinato a conquistare anche il pubblico Dopo il clamoroso successo di Deadpool & Wolverine e la battuta d'arresto di Captain America: Brave New World, sembra che Thunderbolts sia destinato a riportare in quota i Marvel Studios, anche se non ai livelli della Saga dell'Infinito. L'ultima avventura dei supereroi Marvel dovrebbe poter raggiungere i 70-75 milioni di dollari nel fine settimana di apertura, fornendo un'altra scossa necessaria alle sale cinematografiche dopo la recente doppietta di Un film Minecraft e I Peccatori. A livello globale, Thunderbolts dovrebbe concludere il weekend con 160-175 milioni di dollari. Queste previsioni di incasso appaiono più contenute rispetto alla maggior parte dei recenti.

