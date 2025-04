Thunderbolts* non è la Suicide Squad del MCU | parola del regista

Thunderbolts* ormai imminente, le comparazioni con un’altra celebre Squadra di antieroi cinematografici — la Suicide Squad della DC — si sono fatte sempre più frequenti. Ma se da un lato le somiglianze superficiali tra i due team possono sembrare evidenti, il regista Jake Schreier è pronto a smentire ogni parallelo diretto tra le due formazioni. E le sue parole rivelano una visione ben più profonda e personale di quella che, a prima vista, potrebbe sembrare un’operazione commerciale derivativa.Durante un’intervista concessa a Fortress of Solitude, Schreier ha infatti sottolineato come l’intento dietro Thunderbolts sia stato, sin dall’inizio, quello di creare un film dal taglio intimista, più incentrato sulle dinamiche interne dei personaggi che sulle missioni spettacolari o sulle operazioni militari segrete. 🔗 Nerdpool.it - Thunderbolts* non è la Suicide Squad del MCU: parola del regista Con l’uscita diormai imminente, le comparazioni con un’altra celebrera di antieroi cinematografici — ladella DC — si sono fatte sempre più frequenti. Ma se da un lato le somiglianze superficiali tra i due team possono sembrare evidenti, ilJake Schreier è pronto a smentire ogni parallelo diretto tra le due formazioni. E le sue parole rivelano una visione ben più profonda e personale di quella che, a prima vista, potrebbe sembrare un’operazione commerciale derivativa.Durante un’intervista concessa a Fortress of Solitude, Schreier ha infatti sottolineato come l’intento dietro Thunderbolts sia stato, sin dall’inizio, quello di creare un film dal taglio intimista, più incentrato sulle dinamiche interne dei personaggi che sulle missioni spettacolari o sulle operazioni militari segrete. 🔗 Nerdpool.it

