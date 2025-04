Nerdpool.it - Thunderbolts*: la nostra recensione del nuovo coraggioso film Marvel

Oggi esce in tutte le sale italiane, ile attesissimotargatoStudios, diretto da Jake Schreier. Noi di Nerdpool abbiamo avuto la possibilità di vederlo in anteprima e quella che segue è unasenza spoiler, pensata per chi vuole capire cosa aspettarsi prima di sedersi in sala. Ecco tutto quello che c’è da sapere suin poche paroleFin dalle prime scenesi rivela con un’atmosfera dal sapore insolito per undeiStudios, soprattutto nell’ultimo periodo. Veniamo immersi in una realtà più cupa, con una fotografia dai toni grigi e desaturati che non fanno altro che spianare la strada per quello che sta per arrivare. Unche gioca tanto sul concetto di supereroi, quasi parodizzando il media, ma approfondendo aspetti più legati all’essere umano. 🔗 Nerdpool.it