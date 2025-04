Thunderbolts* | intervista a Julia Louis-Dreyfus e Geraldine Viswanathan

Thunderbolts*: intervista a Julia Louis-Dreyfus e Geraldine ViswanathanIn sala dal 30 aprile, Thunderbolts* è il film conclusivo della Fase 5 del MCU e in occasione della presentazione, abbiamo intervistato Julia Louis-Dreyfus e Geraldine Viswanathan che nel film interpretano Valentina Alegra de Fountaine e la sua assistente Mel. Ecco cosa hanno detto del film.Leggi la recensione di Thunderbolts*Diretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast di Thunderbolts* comprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry. 🔗 In sala dal 30 aprile,è il film conclusivo della Fase 5 del MCU e in occasione della presentazione, abbiamotoche nel film interpretano Valentina Alegra de Fountaine e la sua assistente Mel. Ecco cosa hanno detto del film.Leggi la recensione diDiretto da Jake Schreier (Paper Towns), il cast dicomprende Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes, Hannah John-Kamen nel ruolo di Ava Starr alias Ghost, Wyatt Russell nel ruolo di John Walker, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov alias Red Guardian, Olga Kurylenko nel ruolo di Antonia Dreykov alias Taskmaster, Harrison Ford nel ruolo del Generale Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross e Lewis Pullman nel ruolo di Bob alias Sentry. 🔗 Cinefilos.it

