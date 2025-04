Thunderbolts* | il regista parla del recasting di Sentry e dell’impatto sul film

Thunderbolts* sempre più vicina, cresce l’interesse attorno al nuovo, misterioso personaggio interpretato da Lewis Pullman: Sentry. A far discutere non è solo il ruolo centrale del personaggio nella trama, ma anche la sostituzione dell’attore originariamente previsto per interpretarlo, Steven Yeun. Durante un’intervista rilasciata a Fortress of Solitude, il regista Jake Schreier ha finalmente chiarito come è stato gestito il recasting e cosa ha significato per lo sviluppo del film.Il recasting di Sentry: un cambiamento di volto, non di scritturaSchreier ha rivelato che il passaggio da Steven Yeun a Lewis Pullman non ha comportato modifiche significative alla sceneggiatura. «Dal punto di vista della scrittura, non è cambiato molto», ha spiegato il regista. «Quello che si cerca sempre in un attore è la connessione personale con il personaggio. 🔗 Nerdpool.it - Thunderbolts*: il regista parla del recasting di Sentry e dell’impatto sul film Con l’uscita disempre più vicina, cresce l’interesse attorno al nuovo, misterioso personaggio interpretato da Lewis Pullman:. A far discutere non è solo il ruolo centrale del personaggio nella trama, ma anche la sostituzione dell’attore originariamente previsto per interpretarlo, Steven Yeun. Durante un’intervista rilasciata a Fortress of Solitude, ilJake Schreier ha finalmente chiarito come è stato gestito ile cosa ha significato per lo sviluppo del.Ildi: un cambiamento di volto, non di scritturaSchreier ha rivelato che il passaggio da Steven Yeun a Lewis Pullman non ha comportato modifiche significative alla sceneggiatura. «Dal punto di vista della scrittura, non è cambiato molto», ha spiegato il. «Quello che si cerca sempre in un attore è la connessione personale con il personaggio. 🔗 Nerdpool.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry - Il regista di Thunderbolts*, Jake Schreier, parla del recasting del ruolo di Sentry e di come questo abbia influenzato lo sviluppo del film. In un’intervista con Fortress of Solitude per promuovere il prossimo blockbuster Marvel, il regista ha parlato della sostituzione di Steven Yeun con Lewis Pullman per interpretare Sentry. In particolare, a Schreier è stato chiesto se fossero state apportate modifiche significative al personaggio dopo il cambio di cast. 🔗metropolitanmagazine.it

L'Ultimo Spettacolo: la liberazione degli animali del circo Martin in un doc targato LAV. Parla il regista Andrea Morabito - Ancora nelle nostre sale come film evento, L’Ultimo Spettacolo è il racconto in forma di documentario della liberazione, da parte della LAV, dei 20 animali del circo Martin. Abbiamo incontrato il regista Andrea Morabito. 🔗comingsoon.it

American Psycho compie 25 Anni di Satira e Rilevanza, Parla la Regista Mary Harron - Il 2025 celebra un quarto di secolo dall'uscita di "American Psycho", il film che ha lanciato Christian Bale e confermato il talento di Mary Harron. In una recente intervista, Harron ha condiviso le sue riflessioni sull'eredità del film, collegando la sua satira alle problematiche attuali, in particolare all'era di Donald Trump, offrendo una prospettiva affascinante sull'impatto duraturo del suo lavoro. 🔗mistermovie.it

Ne parlano su altre fonti

Thunderbolts*: il regista parla del recasting di Sentry e dell’impatto sul film; Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry; Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry; Thunderbolts* non è la Suicide Squad del MCU: parola del regista. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il regista di Thunderbolts* affronta il tema del recasting di Sentry - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes col secondo punteggio più alto di sempre per un film MCU - Il pubblico sembra gradire il cinecomic con Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour promuovendolo anche sul celebre aggregatore. 🔗msn.com

Thunderbolts*: il regista spiega il motivo dell'assenza del Barone Zemo - Il regista del film Thunderbolts*, il prossimo tassello del MCU, ha spiegato perché i fan non rivedranno in azione il Barone Zemo. 🔗msn.com