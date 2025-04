Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes col secondo punteggio più alto di sempre per un film MCU

punteggio su Rotten Tomatoes. Al momento del debutto, Thunderbolts veniva promosso con un bel 95%, secondo debutto più alto di sempre per un film dell'MCU dopo Black Panther, che aveva totalizzato 96%. Tuttavia, con l'arrivo di nuove recensioni, il punteggio dei critici per il film dell'MCU è calato a 88%, poiché i numeri . 🔗 Movieplayer.it - Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes col secondo punteggio più alto di sempre per un film MCU Il pubblico sembra gradire il cinecomic con Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour promuovendolo anche sul celebre aggregatore. Partenza col botto per Thunderbolts. Il team dei "brutti anatroccoli" del parterre Marvel ha convinto il pubblico a promuovere la pellicola che racconta le gesta del manipolo di anti-eroi coinvolti in una pericolosa missione. Una boccata di aria fresca accolta con gioia dagli spettatori, come dimostra l'elevato

Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCU - Thunderbolts* debutta su Rotten Tomatoes con il secondo punteggio più alto di tutti i tempi per i film del MCU Thunderbolts* ha appena raggiunto un traguardo impressionante nel Marvel Cinematic Universe. Thunderbolts* vanta un cast stellare, che riunisce antieroi di diversi film e serie TV dell’MCU, molti dei quali si incontrano per la prima volta. Poiché la saga Multiverse ha peccato di interazioni tra i personaggi e progetti di squadra, senza alcun film degli Avengers finora, Thunderbolts* (la nostra recensione) arriva come una boccata d’aria fresca, che ha fatto aumentare l’entusiasmo per ... 🔗cinefilos.it

Reacher – stagione 3 debutta su Rotten Tomatoes con un nuovo record per la serie - Reacher – stagione 3 debutta su Rotten Tomatoes con un nuovo record per la serie Reacher – stagione 3 ora disponibile su Rotten Tomatoes e il punteggio stabilisce un nuovo record per lo show. Basata sulla serie di romanzi Jack Reacher dell’autore Lee Child, la serie di successo Prime Video è stata presentata per la prima volta nel 2022, con Alan Ritchson nel ruolo dell’omonimo eroe. La terza stagione di Reacher, che adatta gli eventi del romanzo Persuader di Child, vede il personaggio principale infiltrarsi in un’organizzazione criminale e scontrarsi con Paulie (Olivier Richters), un potente ... 🔗cinefilos.it

Black Bag debutta col miglior punteggio di un film di Steven Soderbergh su Rotten Tomatoes in 35 anni - Il thriller Black Bag, con star Michael Fassbender e Cate Blanchett, ha debuttato su Rotten Tomatoes con il miglior punteggio ottenuto da un film di Steven Soderbergh negli ultimi decenni. Il film Black Bag, con star Michael Fassbender e Cate Blanchett, ha regalato a Steven Soderbergh il miglior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 35 anni. Il thriller racconta la storia di George Woodhouse, una leggendaria spia, che deve indagare sulla moglie Kathryn, accusata di aver tradito la nazione. 🔗movieplayer.it

