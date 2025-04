Thunderbolts* David Harbour conferma | Un sacco di scene del trailer non sono nel film

David Harbour ha ammesso che molte delle scene presenti nel trailer di Thunderbolts non sono presenti nel final cut del cinecomic del Marvel Cinematic Universe*. In realtà, ormai è piuttosto comune che molte delle scene che vengono inserite nei trailer poi non compaiano affatto nel montaggio definitivo e così sarà anche per Thunderbolts*. Le scene del trailer tagliate dal montaggio di Thunderbolts* Intervistato da DigitalSpy, David Harbour ha spiegato che le scene tagliate sono soprattutto momenti divertenti o improvvisazioni fatte sul set con il resto del cast. "È stato divertente anche vedere il materiale promozionale, perché c'è così tanto girato .

