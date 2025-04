Thunderbolts* | ci sono scene post-credits alla fine del film?

film rispetti la tradizione delle scene post-credits. La risposta è sì: Thunderbolts presenta due scene post-credits che offrono spunti significativi sul futuro dell’MCU.Dove sono le scene post-credits in Thunderbolts*?Il film include una scena mid-credits e una scena post-credits. La prima appare dopo i titoli animati iniziali, mentre la seconda si trova alla fine dei titoli di coda. Secondo Slashfilm, la scena mid-credits è più leggera e divertente, mentre la scena post-credits è di maggiore rilevanza per l’evoluzione dell’MCU.Clicca qui scoprire cosa avviene nelle scene e la spiegazioneThunderbolts* è diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johansson sono i produttori esecutivi. 🔗 Nerdpool.it - Thunderbolts*: ci sono scene post-credits alla fine del film? Con l’uscita di Thunderbolts il 30 aprile 2025, i fan del Marvel Cinematic Universe si chiedono se ilrispetti la tradizione delle. La risa è sì: Thunderbolts presenta dueche offrono spunti significativi sul futuro dell’MCU.Dovelein?Ilinclude una scena mid-e una scena. La prima appare dopo i titoli animati iniziali, mentre la seconda si trovadei titoli di coda. Secondo Slash, la scena mid-è più leggera e divertente, mentre la scenaè di maggiore rilevanza per l’evoluzione dell’MCU.Clicca qui scoprire cosa avviene nellee la spiegazioneè diretto da Jake Schreier e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Brian Chapek, Jason Tamez e Scarlett Johanssoni produttori esecutivi. 🔗 Nerdpool.it

