Thermal Master P2 trasforma lo smartphone Android in una termocamera

Thermal Master P2 è il nome di una piccolissima termocamera, pensata per essere usata su uno smartphone AndroidL'articolo Thermal Master P2 trasforma lo smartphone Android in una termocamera proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - Thermal Master P2 trasforma lo smartphone Android in una termocamera P2 è il nome di una piccolissima, pensata per essere usata su unoL'articoloP2loin unaproviene da Tutto. 🔗 Tuttoandroid.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

LA FILIPPICA – Multa per il finestrino abbassato, se il pubblico ufficiale si trasforma in sceriffo - C’è qualcosa che non mi quadra in molti provvedimenti della Pubblica Amministrazione: prendiamo l’ultimo caso capitato nella “mia” Vicenza, dove un automobilista ha preso una multa dalla polizia locale perché ha dimenticato abbassato un finestrino della sua auto di poco meno di 10 centimetri (sì, avete letto bene, tra gli 8 e i 10 cm, […] The post LA FILIPPICA – Multa per il finestrino abbassato, se il pubblico ufficiale si trasforma in sceriffo appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Formula 1, Barilla nuovo sponsor: lo storico brand guarda all’Asia e trasforma il paddock - Parlare di Barilla vuol dire parlare d’Italia. Questa è una certezza nel mondo, considerando come la pasta nostrana raggiunga di fatto ogni angolo del pianeta, o quasi. Barilla non è però presente unicamente sugli scaffali dei supermercati e nelle cucine dei ristoranti. C’è stato un tempo in cui quel cognome era legato alla Formula 1, e quel tempo è ora tornato. Barilla sponsor Formula 1 Barilla, marchio nato a Parma nel 1877, è oggi tra i leader mondiali nel proprio settore. 🔗quifinanza.it

“PA 110 e lode”: incentivi per gli impiegati che vogliono conseguire una Laurea o un Master. Di cosa si tratta. Decreto PA in Gazzetta - Per supportare il percorso di formazione del personale reclutato, le amministrazioni pubbliche e il Dipartimento della Funzione Pubblica potranno stipulare un protocollo d’intesa per l’applicazione del progetto PA 110 e lode, è quanto contenuto nel Decreto PA, pubblicato ieri in Gazzetta. L'articolo “PA 110 e lode”: incentivi per gli impiegati che vogliono conseguire una Laurea o un Master. Di cosa si tratta. 🔗orizzontescuola.it