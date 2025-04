The Social Network | l' edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray è in sconto su Amazon

L'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di The Social Network è attualmente in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 25,19€ con uno sconto del 16% sul prezzo mediano indicato (29,99€). I dettagli relativi allo Steelbook in questione sono disponibili passando dal box seguente, o . L'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di The Social Network segnalata è venduta e spedita da Amazon. The Social Network in Steelbook 4K: la rivoluzione digitale, fotogramma per fotogramma L'edizione Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray di The Social Network porta a casa un .

È iniziato il processo contro Meta. Accusata di monopolio nei social network - Per alcune settimane, Meta sarà in tribunale negli Stati Uniti per difendersi dall'accusa dell'antitrust di essere un monopolio, complice l'acquisizione di Instagram e WhatsApp... Leggi tutto 🔗dday.it

La 14esima edizione del festival culturale "La Storia in Piazza", con particolare focus al confronto fra social, storia e dimensione virtuale. - Genova, 31 mar. (askanews) – Quattro giorni di confronti, dibattiti e incontri molto frequentati: Palazzo Ducale a Genova ha visto la 14esima edizione del festival culturale “La Storia in Piazza”, che quest’anno era dedicato a “Le piazze della storia”. Leggi anche › Il festival “FESCAAAL” torna a Milano «Abbiamo parlato sia di piazze politiche, sia di piazze economiche, sia di piazze del divertimento – ha detto ad askanews Carlotta Sorba, docente di Storia contemporanea all’Università di ... 🔗iodonna.it

The Social Network, Mark Zuckerberg compra la maglietta che indossò Jesse Eisenberg quando lo interpretò - In un'asta online Mark Zuckerberg si è aggiudicato la maglietta che indossò Jesse Eisenberg, mentre lo interpretava in The Social Network di David Fincher. Una questione di principio: i due non si sono mai incontrati in privato prima delle riprese (non per colpa loro). 🔗comingsoon.it

