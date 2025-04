The Mastermind | Josh O' Connor ladro di opere d' arte nelle prime foto del film in concorso a Cannes

prime foto di scena di The Mastermind, il poliziesco di Kelly Reichardt che parteciperà al concorso del Festival di Cannes 2025. Il protagonista del film è Josh O'Connor. 🔗 Comingsoon.it - The Mastermind: Josh O'Connor ladro di opere d'arte nelle prime foto del film in concorso a Cannes Sono state diffuse le ledi scena di The, il poliziesco di Kelly Reichardt che pciperà aldel Festival di2025. Il protagonista delO'. 🔗 Comingsoon.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Addio a Val Kilmer, il ricordo dei colleghi di Hollywood: da Coppola a Josh Brolin - (Adnkronos) – Val Kilmer è morto all'età di 65 anni e Hollywood lo ricorda con affetto. Sono tanti i colleghi che hanno condiviso il set con l'attore americano o che lo avevano conosciuto e stimato che lo stanno omaggiando pubblicamente: Francis Ford Coppola, Michael Mann, Josh Brolin e Matthew Modine sono solo alcuni degli attori […] 🔗periodicodaily.com

Val Kilmer omaggiato da Hollywood dopo la sua scomparsa: Michael Mann, Josh Brolin e altri - Val Kilmer è stato omaggiato da Hollywood in seguito alla sua scomparsa, tra cui quelli di Michael Mann, Josh Brolin e molti altri. È morto a 65 anni Val Kilmer, l’attore meglio conosciuto per ruoli come Bruce Wayne in Batman Forever e Doc Holliday in Tombstone, deceduto a Los Angeles a causa di una polmonite. L’attore stava combattendo contro il cancro alla gola dal 2015, una lotta che lo ha costretto a ritirarsi quasi completamente dalla recitazione. 🔗nerdpool.it

Addio a Val Kilmer, il ricordo dei colleghi di Hollywood: da Coppola a Josh Brolin - (Adnkronos) – Val Kilmer è morto all'età di 65 anni e Hollywood lo ricorda con affetto. Sono tanti i colleghi che hanno condiviso il set con l'attore americano o che lo avevano conosciuto e stimato che lo stanno omaggiando pubblicamente: Francis Ford Coppola, Michael Mann, Josh Brolin e Matthew Modine sono solo alcuni degli attori […] L'articolo Addio a Val Kilmer, il ricordo dei colleghi di Hollywood: da Coppola a Josh Brolin proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

The Mastermind: Josh O’Connor ladro di opere d'arte nelle prime foto del film in concorso a Cannes; Josh O'Connor protagonista del prossimo film di Kelly Reichardt, The Mastermind; The Mastermind, Josh O’Connor protagonista del nuovo film di Kelly Reichardt; The Mastermind: Kelly Reichardt punta alla prossima Awards Season con l'heist movie più atteso. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

The Mastermind: Josh O’Connor ladro di opere d'arte nelle prime foto del film in concorso a Cannes - Sono state diffuse le le prime foto di scena di The Mistermind, il poliziesco di Kelly Reichardt che parteciperà al concorso del Festival di Cannes 2025. Il protagonista del film è Josh O'Connor. 🔗comingsoon.it

The Mastermind: Josh O’Connor e Alana Haim nella prime immagine del film in concorso a Cannes - Deadline riporta in esclusiva le prime immagini di Josh O'Connor e Alana Haim in The Mastermind, nuovo film di Kelly Reichardt. 🔗filmpost.it

Josh O'Connor Is a Sullen '70s Art Thief in Kelly Reichardt's ‘The Mastermind' First Look - Oliver Hermanus' "The History Of Sound" will also be in the main competition so O'Connor has two shots at being in a Palme d'Or winne ... 🔗msn.com