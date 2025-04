The Couple salvato in extremis ma “retrocesso” al giovedì | Isola dei Famosi conquista il lunedì sera

Couple non chiude ma viene retrocesso al giovedì: Mediaset salva il reality di Ilary Blasi mentre l'Isola conquista il lunedì sera dal 12 maggio. 🔗 Thenon chiude ma viene retrocesso al: Mediaset salva il reality di Ilary Blasi mentre l'ildal 12 maggio. 🔗 Fanpage.it

