The Couple gli ascolti bassi sono da chiusura | finale anticipata?

Ascolti tv: Ulisse – Il piacere della scoperta (19.1%), The Couple (13%) | Dati Auditel lunedì 14 aprile 2025 - Ascolti tv di lunedì 14 aprile 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “The Couple“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 14 aprile 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

Ascolti tv lunedì 14 aprile: Ulisse, The Couple, Lo Stato delle cose - Ascolti tv lunedì 14 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 aprile 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 Obbligo o verità. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 The Couple. Su Italia 1 Spider Man 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 14 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Ne vedremo delle belle chiude prima per ascolti bassi: a quando verrà anticipata la finale - Lo show del sabato sera di Rai Uno chiude in anticipo: gli ascolti della terza puntata sono stati fatali. Ecco cosa sta succedendo e quando vedremo l'ultima puntata. La notizia è di poco fa: le dieci "belle" di Rai Uno ci saluteranno prima del previsto. Lo show del sabato sera condotto da Carlo Conti infatti, intitolato appunto Ne vedremo delle belle, chiuderà in anticipo. Gli ascolti e la chiusura anticipata La notizia è stata lanciata da Giuseppe Candela di Dagospia e confermata anche dallo stesso Conti. 🔗movieplayer.it

The Couple chiuderà in anticipo, il problema ora è il montepremi milionario da assegnare ugualmente; Stasera in tv c'è The Couple: qual è il destino del reality?; Canale 5, dall'overdose di reality alla crisi degli ascolti: cosa resta di una rete oltre a Maria De Filippi?; The Couple perde ascolti, lo share basso porterà ad una chiusura anticipata?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Couple chiuderà in anticipo, il problema ora è il montepremi milionario da assegnare ugualmente - Il destino di The Couple pare segnato. Gli ascolti molto bassi della terza puntata sono da chiusura immediata, ma a garantire qualche settimana di sopravvivenza ... 🔗fanpage.it

Ascolti in calo per The Couple: Mediaset valuta una chiusura anticipata del reality - Il reality show "The Couple" di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha visto un drastico calo degli ascolti, passando da 2,3 milioni a 1,3 milioni di telespettatori in poche puntate. 🔗ecodelcinema.com

The Couple chiude in anticipo: il problema del montepremi da assegnare - Mediaset chiude in anticipo The Couple per bassi ascolti? finale anticipata e premio milionario da assegnare a una coppia vincitrice. 🔗serial.everyeye.it