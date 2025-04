The Couple ascolti disastrosi | Mediaset pronta a chiudere prima del previsto? Ecco la verità

Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi in onda su Canale 5, si è rivelato un mezzo disastro fin dall'esordio. Dopo una promozione martellante, il programma ha debuttato con un modesto 18% di share e 2,3 milioni di spettatori, ma il pubblico ha presto abbandonato il format. Già alla seconda puntata, lo show è crollato a 1,5 milioni con il 13%, e il calo è proseguito con la terza puntata, che ha toccato appena 1,3 milioni e il 10% di share. Una discesa che ha allarmato Mediaset, scatenando indiscrezioni su una chiusura anticipata e numerose discussioni sui social.Leggi anche: "L'Isola dei Famosi 2025", Ecco chi sono i 20 naufraghi divisi in due squadreLeggi anche: Brutta notizia per Ilary Blasi al risveglio: che succedeMediaset valuta lo stop anticipato, ma c'è un ostacolo milionarioSecondo fonti interne citate da Fanpage, i vertici di Mediaset avrebbero preso in considerazione uno stop immediato del programma, vista la fuga di quasi un milione di spettatori in meno di un mese.

