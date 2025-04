Tg News – 30 4 2025

News - Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it - Tg News – 30/4/2025 ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– A Catania bimba muore lanciata dal balcone dalla madre– Arresto in flagranza per chi picchia docenti e presidi– Auto contro un cantiere sulla A4 a Portogruaro, 2 morti– Finge femminicidio per tendere trappola ai carabinieri– Kiev: “Pronti a firmare accordo sulle terre rare”– Ppe, Tajani rieletto vicepresidente – Istat, economia italiana in ripresa, male invece Pil Usa – Sicurezza sul lavoro, Meloni annuncia 650 milioni – Previsioni 3B Meteo 1 MaggioaznUnlimited- Notizie dal mondo 🔗 Unlimitednews.it

Tg Ambiente – 30/3/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: – Ue, un piano per case accessibili e sostenibili – Acqua, l’allarme della Corte dei Conti per sprechi e scarsi investimenti – I cambiamenti climatici hanno impatti irreversibili – Robot, droni e IA per mappare le foreste. La ricerca di Unibz mgg/gtr/col Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Tg News – 7/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Trump agli americani: “Niente panico, non siate deboli” – Tajani conferma primi dazi Ue dal 15 Aprile – Saman Abbas, Procura chiede ergastolo per i cinque familiari – Madre killer Ilaria Sula indagata per occultamento cadavere – Uccide il nuovo compagno della sua ex e poi si toglie la vita – Ogni due minuti una donna muore per parto o gravidanza – Quasi mezzo milione di italiani emigrati tra 2022 e 2024 – Nordio “La separazione delle carriere non è punitiva per i magistrati” – Previsioni 3B Meteo 8 Aprile gsl Unlimited News - Notizie dal ... 🔗unlimitednews.it

Tg News – 2/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Confessa l’ex di Ilaria Sila, corpo trovato in una valigia – Dazi Usa, Meloni “Evitare una guerra commerciale” – Israele espande l’offensiva a Gaza – Genova, ultraleggero precipita nell’entroterra, 2 morti – Incidente sul lavoro nel veronese, morto operaio – Stroncato da polmonite Van Kilmer, l’attore aveva 65 anni – In Italia 500mila under 20 con disturbi dello spettro autistico – Trasporto marittimo, una roadmap verso la decarbonizzazione – Previsioni 3B Meteo 3 Aprile mrv Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

