TFS e TFR in un click | come richiedere la quantificazione all’INPS per la cessione ordinaria o agevolata

click”, l’INPS semplifica l’accesso ai servizi digitali dedicati ai dipendenti pubblici. Il nuovo strumento online consente di richiedere in modo rapido e sicuro la quantificazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o del TFS (Trattamento di Fine Servizio), sia per la liquidazione ordinaria che per la cessione . TFS e TFR in un click: come richiedere la quantificazione all’INPS per la cessione ordinaria o agevolata Scuolalink. 🔗 Scuolalink.it - TFS e TFR in un click: come richiedere la quantificazione all’INPS per la cessione ordinaria o agevolata Con il progetto “TFR e TFS in un”, l’INPS semplifica l’accesso ai servizi digitali dedicati ai dipendenti pubblici. Il nuovo strumento online consente diin modo rapido e sicuro ladel TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o del TFS (Trattamento di Fine Servizio), sia per la liquidazioneche per la. TFS e TFR in unlaper laScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Fino a 7 anni per ricevere TFS o TFR. È possibile ridurre i tempi? Il Parlamento discute una proposta di legge - I dipendenti pubblici devono attendere fino a sette anni per ricevere la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o Trattamento di Fine Rapporto (TFR), un ritardo che non si verifica nel settore privato, dove l'erogazione avviene entro pochi mesi. L'articolo Fino a 7 anni per ricevere TFS o TFR. È possibile ridurre i tempi? Il Parlamento discute una proposta di legge sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ex dipendenti del Consorzio "Salerno 2" senza Tfr o Tfs: Bilotti (M5S) presenta interrogazione - "Ho incontrato una rappresentanza degli ex dipendenti del consorzio di bacino Salerno 2, persone che attendono da anni il pagamento, a seconda dei casi, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. Sono lavoratori che percepiscono un’ingiustizia sulla loro pelle, per cui su questa vicenda... 🔗salernotoday.it

TFR, di cosa si tratta e quando si può richiedere in anticipo? - Il TFR, é l’acronimo di trattamento di fine rapporto, dunque ammonta alla liquidazione che spetta a qualsiasi dipendente pubblico o privato quando termina il suo rapporto di lavoro, indipendentemente dalla ragione della fine del rapporto, pensione, cambio lavoro. Il TFR é disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile ed é un diritto del lavoratore. Vediamo ora nel dettaglio come si matura e quali sono i casi in cui é possibile riceverlo in anticipo. 🔗.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

TFS: Cgil, Fp, Flc, Spi: tagli da 17.958 a 41.290 euro, Governo intervenga; Pubblica amministrazione, online la domanda per il riscatto TFR/TFS; Ritardi nei pagamenti del TFS/TFR: l'INPS chiede gli interessi alle scuole. Avvocatura dello Stato: Non può essere automatico, INPS deve dimostrare di aver subito un danno; TFR-TFS in ritardo: come chiedere gli interessi all’INPS. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

TFR: vietato l’anticipo mensile in busta paga - Il datore di lavoro non può versare in busta paga il rateo di TFR equiparandolo a una parte della retribuzione ma deve accantonarlo: chiarimenti INL. 🔗msn.com

Richiesta di quantificazione del TFR o TFS: come si presenta e di cosa si tratta - In conclusione, il progetto “TFR e TFS in un click”, offre un servizio che simula la buonuscita dei lavoratori che la richiedono. Pertanto, l’obiettivo è quello di velocizzare stime, quantificazioni e ... 🔗trading.it

Anticipo TFR e TFS: come si inoltra la domanda INPS - La richiesta dell’anticipo del TFS e del TFR da parte dei lavoratori statali, per richiedere la certificazione INPS del diritto all’anticipo del Trattamento di Fine Rapporto/Servizio previsto ... 🔗pmi.it