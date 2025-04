Tesoretto del Comune di 6 milioni di euro la polemica | Dipende dall' autovelox si usi per la sicurezza stradale

dalla giunta Gozzoli contiene tutte le criticità che abbiamo sempre espresso durante l’approvazione del bilancio di previsione”. Lo afferma in una nota congiunta il centrodestra di Cesenatico che ha votato contro perché "sono troppe le cose che non. 🔗 Cesenatoday.it - Tesoretto del Comune di 6 milioni di euro, la polemica: "Dipende dall'autovelox, si usi per la sicurezza stradale" “Il rendiconto 2024 presentato martedi seraa giunta Gozzoli contiene tutte le criticità che abbiamo sempre espresso durante l’approvazione del bilancio di previsione”. Lo afferma in una nota congiunta il centrodestra di Cesenatico che ha votato contro perché "sono troppe le cose che non. 🔗 Cesenatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Comune chiude con un tesoretto di oltre sei milioni di euro: "Tenuta dei conti, nuovo Ponte del Gatto senza mutui" - Il rendiconto 2024 arriva in consiglio comunale a Cesenatico dopo un primo passaggio in commissione. La delibera di consiglio verrà discussa nella seduta di martedì 29 aprile. Il risultato d’amministrazione complessivo chiude con un avanzo disponibile di 6.658.692,81 euro (mentre nel 2023 era... 🔗cesenatoday.it

Bilancio, la Provincia di Parma ha un 'tesoretto' di 8 milioni di euro - La Provincia di Parma dispone di un “tesoretto” di 8 milioni di euro che potrà essere utilizzato per la sistemazione delle strade, per gli interventi per contenere le frane e per migliorare l’edilizia scolastica. È emerso nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale che ha approvato il... 🔗parmatoday.it

Multe, nel 2024 il Comune di Genova ha incassato oltre 36 milioni di euro - Genova è sesta nella classifica dei Comuni, che, nel 2024, hanno incassato di più da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada; è quanto emerso dall'analisi di un noto portale su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti... 🔗genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Tesoretto del Comune di 6 milioni di euro, la polemica: Dipendono dall'autovelox, si usino per la sicurezza stradale; Da Ieg ’tesoretto’ di oltre 6 milioni. Azionisti, via libera ai dividendi; Tesoretto di 6 milioni: ecco tutti gli investimenti; Avanzo di bilancio record per il Comune di Gorizia: tesoretto di 6,6 milioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tesoretto di 6 milioni: ecco tutti gli investimenti - Questa sera in consiglio comunale verrà approvato il rendiconto 2024: un terzo dell’avanzo di bilancio per finanziare il nuovo ponte del Gatto . 🔗msn.com

Imu e Ici: il Comune di Mantova ha recuperato in un anno 6 milioni di euro di evasione - MANTOVA - Evasione di Imu e Ici: un bottino per l’amministrazione comunale quantificata in 6 milioni di euro. È quanto si andrà a votare, fra l’altro ... 🔗vocedimantova.it

Tesoretto da 277 milioni - La Regione annuncia la disponibilità di risorse per finanziare gli investimenti sul territorio. E’ grazie alla resa dei conti pubblici sul bilancio 2024 che riserva un tesoretto di 277 milioni di euro ... 🔗rainews.it