Tesla perché Musk vende meno auto ma in Borsa vale più di tutti

tutti convinti che avrebbe creato un monopolio ma non è stato così» 🔗 Xml2.corriere.it - Tesla, perché Musk vende meno auto ma in Borsa vale più di tutti Il vero fondatore gli ha fatto causa. Il governo Usa gli ha prestato mezzo miliardo. Incentivi statali e 11 miliardi incassati dai concorrenti. L'analisi della Bicocca: «convinti che avrebbe creato un monopolio ma non è stato così» 🔗 Xml2.corriere.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Auto Tesla, perché Musk vende meno ma in Borsa vale più di tutti - Il vero fondatore gli ha fatto causa. Il governo Usa gli ha prestato mezzo miliardo. Incentivi statali e 11 miliardi incassati dai concorrenti. L'analisi della Bicocca: «Tutti convinti che avrebbe creato un monopolio ma non è stato così» 🔗xml2.corriere.it

Profondo rosso per Tesla: l'azienda di Musk vende meno auto in Europa - Profondo rosso sul fronte delle vendite per Tesla in Europa: il primo trimestre del 2025 si chiude male per la società di Elon Musk. Stando ai dati diffusi da Acea, l’Associazione europea dei costruttori, il gruppo texano leader nel settore delle auto elettriche a batteria ha immatricolato... 🔗today.it

Effetto Musk su Tesla, crollano le vendite in Europa: balzo delle auto green, ma calo generale delle immatricolazioni - Tesla crolla in Europa. Secondo i dati diffusi dall’ associazione dei costruttori europei (Acea) , a gennaio le immatricolazioni della casa americana sono state solo 9.945 , quasi la metà delle 18.161 registrate un anno fa, pari a un calo del 45% . Possibile effetto della forte esposizione mediatica del suo leader Elon Musk e dei suoi interventi sulle elezioni politiche tedesche con un esplicito... 🔗feedpress.me