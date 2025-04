Terzo settore lotta alle dipendenze | nuovo contest dell’Istituto Ganassini

Ganassini Social Responsibility”, al via la decima edizione. Il Bando sociale di Istituto Ganassini, azienda italiana leader nel settore della dermocosmetica, celebra i primi 10 anni di attività con un’edizione interamente dedicata alla lotta alle dipendenze. In tutte le loro forme: da quelle derivanti dall’abuso di sostanze (alcool, droghe, farmaci) a quelle comportamentali (gioco d’azzardo, uso eccessivo di tecnologia, disturbi legati al cibo, ecc.). L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere progetti e attività di utilità sociale, realizzati grazie al lavoro di associazioni, onlus, comitati, fondazioni, società cooperative o altri enti di carattere privato senza scopo di lucro. Claim del Bando 2025 è #DipendenzaNonSostenibile, al fine di raccogliere iniziative incentrate sulla formazione, prevenzione e supporto nell’ambito dei rischi legati a comportamenti compulsivi e a prevenire situazioni di dipendenza. 🔗 Social Responsibility”, al via la decima edizione. Il Bando sociale di Istituto, azienda italiana leader neldella dermocosmetica, celebra i primi 10 anni di attività con un’edizione interamente dedicata alla. In tutte le loro forme: da quelle derivanti dall’abuso di sostanze (alcool, droghe, farmaci) a quelle comportamentali (gioco d’azzardo, uso eccessivo di tecnologia, disturbi legati al cibo, ecc.). L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare e promuovere progetti e attività di utilità sociale, realizzati grazie al lavoro di associazioni, onlus, comitati, fondazioni, società cooperative o altri enti di carattere privato senza scopo di lucro. Claim del Bando 2025 è #DipendenzaNonSostenibile, al fine di raccogliere iniziative incentrate sulla formazione, prevenzione e supporto nell’ambito dei rischi legati a comportamenti compulsivi e a prevenire situazioni di dipendenza. 🔗 Ildenaro.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Terzo settore, lotta alle disuguaglianze: Fondazione Unipolis stanzia 400mila euro - Dopo il successo della scorsa edizione, Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol, rinnova il proprio impegno con l’avvio del nuovo Bando Act – Aspirare. Coinvolgere. Trasformare, un’iniziativa in linea con il nuovo Piano Strategico triennale 2024-2026 e destinata a progetti volti a favorire una società più inclusiva e solidale. Con uno stanziamento complessivo di 400 mila euro, il bando si rivolge a organizzazioni del Terzo Settore e altri soggetti impegnati nella lotta alle disuguaglianze, nella promozione di una mobilità sostenibile e nel miglioramento del welfare. 🔗ildenaro.it

Viaggio nel Terzo settore. Oltre 3000 i lavoratori: "Prato è un modello" - Si è conclusa a Prato la sesta tappa del ‘Viaggio nel Terzo Settore’, l’iniziativa del PD nazionale per incontrare il mondo del volontariato, delle cooperative e dell’associazionismo. Due gli appuntamenti in città, il primo al Circolo 29 Martiri di Figline per un confronto con il Centro antiviolenza La Nara e il Collettivo Re.Vulva e poi al Cinema Terminale per incontrare le realtà del Terzo settore. 🔗lanazione.it

Tentato sequestro a Pastena: giovane straniera salvata in extremis da un’operatrice del terzo settore - Una notte di terrore a Pastena, dove una giovane straniera è stata salvata appena in tempo da un presunto tentativo di sequestro. Secondo quanto riportato da SalernoToday, la ragazza – regolarmente residente in Italia – si trovava all’interno di un’abitazione con due uomini italiani, che l’avrebbero costretta ad assumere alcol e sostanze stupefacenti. In preda al panico, la vittima è riuscita a contattare un’operatrice del terzo settore di sua fiducia, che l’ha raggiunta e messa in salvo durante la sua drammatica fuga. 🔗zon.it

Approfondimenti da altre fonti

Terzo settore, lotta alle dipendenze: nuovo contest dell’Istituto Ganassini; Cinquantuno viterbesi lottano contro la dipendenza da gioco d'azzardo; Una targa per Bianca Costa Bozzo, pioniera nella lotta alle dipendenze; Viterbo, “Data Room” As.Tro sulla dipendenza da gioco: 51 persone in cura nell’intera provincia, lo 0,02% della popolazione - (.it). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Terzo settore, lotta alle disuguaglianze: Fondazione Unipolis stanzia 400mila euro - Con uno stanziamento complessivo di 400 mila euro, il bando si rivolge a organizzazioni del Terzo Settore e altri soggetti impegnati nella lotta alle disuguaglianze, nella promozione di una mobilità ... 🔗ildenaro.it

Lotta alle dipendenze, Vicari (SOS Genitori): “Le droghe spezzano i legami. La rete della società civile li ricostruisce” CLICCA PER IL VIDEO - “A Palermo stanno nascendo nuove realtà che si occupano di dipendenze ... la lotta al crack non può essere lasciata solo alle famiglie. Non si può e non si deve affrontare questa battaglia da soli. È ... 🔗ilsicilia.it

Lotta alle dipendenze, tavolo fiorentino al lavoro - Secondo appuntamento per il tavolo comunale sulle dipendenze ... settore in città. Presenti ieri pomeriggio in videoriunione l’assessore al Welfare Sara Funaro, la consigliera speciale sulla ... 🔗nove.firenze.it