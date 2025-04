Terzo mandato confronto in Cdm Lollobrigida a Calderoli | No a regole diverse tra regioni

Terzo mandato dei governatori torna in auge all'interno del governo. La questione – che non era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questa mattina – sarebbe stata posta in Cdm dal ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, il quale, scrive il sito online di Repubblica, .L'articolo Terzo mandato, confronto in Cdm. Lollobrigida a Calderoli: “No a regole diverse tra regioni” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – Il tema deldei governatori torna in auge all'interno del governo. La questione – che non era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questa mattina – sarebbe stata posta in Cdm dal ministro per gli Affari regionali, il leghista Roberto, il quale, scrive il sito online di Repubblica, .L'articoloin Cdm.: “No atra” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Terzo mandato, De Luca ironico: “Ora spazio a politica di alto valore”. Manfredi: “Decisione Consulta va rispettata” - De Luca dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato: "Noi pensiamo a lavorare". E pubblica l'elenco dei cantieri da aprire.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Consulta boccia la legge della Campania, niente terzo mandato per De Luca - Bocciata la legge della Regione Campania che consente al presidente della Giunta regionale uscente che ha gia' svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo è incostituzionale. Dopo una lunga giornata in camera di consiglio, lo ha sancito la Corte costituzionale. Il governatore... 🔗casertanews.it

De Luca non potrà candidarsi per il terzo mandato: la decisione - È incostituzionale la legge della Regione Campania che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo. Lo ha stabilito la Corte costituzionale dopo l'udienza di oggi. Il presidente della Giunta, Vincenzo De Luca, non... 🔗napolitoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Terzo mandato torna a sorpresa in Cdm, confronto nel governo: cosa succede; Scontro in Cdm sul terzo mandato, Calderoli: per il Friuli nessun limite. Muro di FdI e FI; Cdm, nuovo scontro sul terzo mandato: la Lega ora ci prova per il Friuli; Barcellona-Inter in campo alle 21, la semifinale di Champions in diretta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Terzo mandato, confronto in Cdm. Lollobrigida a Calderoli: "No a regole diverse tra regioni" - Il tema del terzo mandato dei governatori torna in auge all'interno del governo. La questione - che non era all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di questa mattina - sarebbe stata posta in ... 🔗msn.com

Scontro in Cdm sul terzo mandato, Calderoli: per il Friuli nessun limite. Muro di FdI e FI - Il ministro delle Riforme interviene davanti a Meloni: per le regioni a statuto speciale non valgono le prescrizioni della Consulta per i governatori. 🔗repubblica.it

Cdm, nuovo scontro sul terzo mandato: la Lega ora ci prova per il Friuli - « Dovremmo parlare del terzo mandato per le Regioni a statuto speciale ». Si riapre così, nel cdm di questa mattina, lo scontro sul destino dei governatori. A farsene portavoce, sull’onda lunga delle ... 🔗laprovinciapavese.gelocal.it