Terziario ancora saldo negativo in attenuazione | nel Piacentino perse 310 imprese nel 2024

Terziario si conferma pilastro dell’economia piacentina: rappresenta il 63% delle oltre 19mila imprese attive extra-agricole a fine 2024 e dà lavoro a oltre 49mila persone, pari al 59% degli occupati della provincia». Ne parla il “Diario Economico” semestrale realizzato da Format Research per. 🔗 Ilpiacenza.it - Terziario, ancora saldo negativo (in attenuazione): nel Piacentino perse 310 imprese nel 2024 «Ilsi conferma pilastro dell’economia piacentina: rappresenta il 63% delle oltre 19milaattive extra-agricole a finee dà lavoro a oltre 49mila persone, pari al 59% degli occupati della provincia». Ne parla il “Diario Economico” semestrale realizzato da Format Research per. 🔗 Ilpiacenza.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terziario, ancora saldo negativo (in attenuazione): nel Piacentino perse 310 imprese nel 2024 - «Il terziario si conferma pilastro dell’economia piacentina: rappresenta il 63% delle oltre 19mila imprese attive extra-agricole a fine 2024 e dà lavoro a oltre 49mila persone, pari al 59% degli occupati della provincia». Ne parla il “Diario Economico” semestrale realizzato da Format Research per... 🔗ilpiacenza.it

Ristorazione italiana 2024: record di consumi e saldo negativo decennale - Il 2024 ha registrato due importanti record per la ristorazione italiana. Da un lato la crescita dei consumi, la più alta dal periodo pre-pandemia con oltre 96 miliardi di euro spesi per mangiare fuori casa, dall'altro il saldo negativo più corposo dell'ultimo decennio tra imprese iscritte e cessate presso le Camere di Commercio: -19.019. E' la fotografia scattata dall'Osservatorio Ristorazione dell'agenzia RistoratoreTop, elaborando i dati di Movimprese e Fipe, incrociandoli con dati interni sulle variazioni di prezzo. 🔗quotidiano.net

Governo Meloni, il sondaggio: giudizio negativo dal 59% (+4%) degli italiani, per il 36% sui dazi l'Italia dovrebbe mediare tra Usa e Ue - Per il 36% il lavoro è positivo. Il 5% ha risposto "non lo so". Altri temi sui quali sono stati interrogati gli italiani sono i dazi Un sondaggio di YouTrend certifica che il giudizio degli italiani sul governo Meloni è al momento negativo. Il 59% è infatti di questa idea: una percentuale che 🔗ilgiornaleditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Terziario, ancora saldo negativo (in attenuazione): nel Piacentino perse 310 imprese nel 2024; Il terziario si conferma pilastro dell’economia piacentina: rappresenta il 59% degli occupati della provincia; Terziario ancora saldo negativo in attenuazione | nel Piacentino perse 310 imprese nel 2024. 🔗Approfondimenti da altre fonti