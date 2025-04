Terza Torre Architetti Firenze | Confronto istituzionale non sia alibi per rallentamento

Firenze, 30 aprile 2025 - Sul progetto della Terza Torre di Novoli “pur comprendendo la necessità di un dialogo istituzionale con il Comune di Firenze e la cittadinanza, come auspicato anche dal governatore Giani, riteniamo fondamentale che il Confronto non si trasformi in un alibi per il rallentamento o l’abbandono di processi virtuosi. L’eventuale sospensione o ridefinizione del progetto dovrebbe avvenire sulla base di un dibattito trasparente, tecnico e partecipato, evitando che logiche politiche compromettano la qualità delle trasformazioni urbane”. È quanto sottolinea il presidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze Luca Scollo alla luce delle ultime dichiarazioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L'Ordine sottolinea “l'importanza di non disperdere il patrimonio progettuale e di visione urbanistica emerso dal concorso svolto con criteri di qualità e trasparenza. 🔗 Lanazione.it - Terza Torre, Architetti Firenze: “Confronto istituzionale non sia alibi per rallentamento" , 30 aprile 2025 - Sul progetto delladi Novoli “pur comprendendo la necessità di un dialogocon il Comune die la cittadinanza, come auspicato anche dal governatore Giani, riteniamo fondamentale che ilnon si trasformi in unper ilo l’abbandono di processi virtuosi. L’eventuale sospensione o ridefinizione del progetto dovrebbe avvenire sulla base di un dibattito trasparente, tecnico e partecipato, evitando che logiche politiche compromettano la qualità delle trasformazioni urbane”. È quanto sottolinea il presidente dell'Ordine deglidiLuca Scollo alla luce delle ultime dichiarazioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L'Ordine sottolinea “l'importanza di non disperdere il patrimonio progettuale e di visione urbanistica emerso dal concorso svolto con criteri di qualità e trasparenza. 🔗 Lanazione.it

