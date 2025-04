Terza persona nel delitto di Garlasco il legale di Stasi | Potrebbe riscrivere la storia dello scontrino

Potrebbe essere molto importante Potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto" ha dichiarato l'avvocato di Alberto Stasi dopo la notizia di un Terza persona nel mirino degli inquirenti per il delitto di Garlasco. Ira dell'avvocato di Sempio: "Stop a ogni collaborazione e guerra all’ultimo sangue con Procura e carabinieri”. 🔗 "Questa testimonianzaessere molto importanteladella mattina del" ha dichiarato l'avvocato di Albertodopo la notizia di unnel mirino degli inquirenti per ildi. Ira dell'avvocato di Sempio: "Stop a ogni collaborazione e guerra all’ultimo sangue con Procura e carabinieri”. 🔗 Fanpage.it

Delitto di Garlasco, spunta una terza persona dopo Stasi e Sempio: sarebbe già stata sentita dai carabinieri - Una terza persona, dopo Sempio e Stasi, sarebbe entrata nelle nuove indagini per l'omicidio di Garlasco 🔗notizie.virgilio.it

Delitto di Garlasco, il mistero della terza persona e l'attacco di panico della mamma di Sempio: “Non capisco cosa c'entri” - Garlasco (Pavia), 30 aprile 2025 – Una domanda dei carabinieri su un’altra persona. È questo che avrebbe provocato un attacco di panico a Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il 37enne indagato nelle riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna è stata ascoltata in caserma lunedì scorso. "Io ero rimasta in sala d’attesa, non ho assistito e non avrei potuto in quanto difensore dell’indagato", spiega l’avvocata Angela Taccia, che lunedì mattina aveva accompagnato dai carabinieri a Milano la mamma di Sempio come amica di famiglia. 🔗ilgiorno.it

Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: "C'è una terza persona" | La mamma dell'indagato: "Non capisco cosa c'entri" - La legale: "Dopo quella domanda dei carabinieri la donna è andata in panico. Quel nome io non l'ho mai sentito e quella persona non la conosco" 🔗tgcom24.mediaset.it

Terza persona nel delitto di Garlasco, il legale di Stasi: “Potrebbe riscrivere la storia dello scontrino” - "Questa testimonianza potrebbe essere molto importante potrebbe riscrivere la storia dello scontrino della mattina del delitto" ha dichiarato ... 🔗fanpage.it

Delitto di Garlasco, il mistero della terza persona e l'attacco di panico della mamma di Sempio: “Non capisco cosa c'entri” - Daniela Ferrari, madre dell’indagato, è stata ascoltata in caserma lunedì scorso e si è sentita male. L’avvocata del figlio: “Un nome che non avevo mai sentito”, ma non sa cosa ha risposto la donna ... 🔗msn.com

Delitto di Garlasco, spunta una terza persona dopo Stasi e Sempio: sarebbe già stata sentita dai carabinieri - Una terza persona, dopo Sempio e Stasi, sarebbe entrata nelle nuove indagini per l'omicidio di Garlasco a seguito di un interrogatorio ... 🔗virgilio.it