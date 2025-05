Terribile schianto in autostrada morti due triestini

autostrada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Risultano coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione. 🔗 Triesteprima.it - Terribile schianto in autostrada, morti due triestini Due persone triestine hanno perso la vita in un grave incidente che si è verificato verso le 10.15 di oggi, mercoledì 30 aprile, sull'A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Risultano coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione. 🔗 Triesteprima.it

Terribile schianto in autostrada, morti due triestini - Due persone triestine hanno perso la vita in un grave incidente che si è verificato verso le 10.15 di oggi, mercoledì 30 aprile, sull'autostrada A4 nel tratto tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Risultano coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione...

Auto su cantiere autostradale, due morti in A4: traffico in tilt - Tragico incidente stradale questa mattina sull’autostrada A4, in direzione Venezia, poco prima del casello di Portogruaro. L’allarme è scattato intorno alle 10.20, quando ... 🔗msn.com

Incidente mortale in autostrada: ecco chi sono le vittime - Si chiamano Patrizia Furlanetto (77 anni) e Massimiliano Simonetti (78), i due triestini che hanno perso la vita in un grave incidente sull’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro. Il terribile impat ... 🔗triesteprima.it